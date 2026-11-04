CLB V.League thủng lưới 8 bàn trước đội bóng Hàn Quốc, còn cơ hội nào để đi tiếp ở giải châu Á?

Thất bại nối tiếp thất bại khiến đại diện Việt Nam không còn nhiều hi vọng ở AFC Champions League Two.

Ngay sau khi HLV Velizar Popov rời ghế vì chuỗi 8 trận không thắng, CLB Thể Công lại gặp phải thử thách lớn khi đối đầu với FC Seoul. Trận đấu tối nay (4/11) thuộc khuôn khổ lượt trận thứ 4 AFC Champions League Two. Cách đây 1 tuần, Thể Công đã thua FC Seoul 0-5 ngay tại Hàng Đẫy. Và giờ đây, họ phải tới làm khách tại Hàn Quốc.

Thể Công đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn. (Ảnh: Tú Anh)

HLV thủ môn Almeida Silva tạm thời lên nắm quyền do có bằng Pro, trong bối cảnh Thể Công vẫn đang tìm kiếm một phương án khác thay thế ông Popov.

Trong nỗ lực vực dậy tình hình, ông Almeida Silva chỉ giữ lại 4 cầu thủ từng đá chính khi thua FC Seoul tuần trước là Lương Chí Khải, Lucas Alves, Khuất Văn Khang và Lucas Ribamar. Những sự thay đổi giúp Thể Công không dễ dàng sụp đổ như ở trận lượt đi.

Đại diện Việt Nam cho thấy sự kiên cường, nỗ lực và chặt chẽ với sơ đồ 3-4-3. Thế trận Thể Công tạo ra khiến FC Seoul gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 0-0 khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ, thậm chí đã có những kỳ vọng vào việc thầy trò HLV Almeida Silva có thể tạo nên một cú sốc tại Hàn Quốc, qua đó thắp lại hi vọng giành vé vượt qua vòng bảng.

Thể Công sụp đổ trong hiệp 2. (Ảnh: TCVT)

Tuy nhiên, vấn đề thể lực khiến cho Thể Công không còn duy trì được thế trận trong hiệp 2. Phút 68, Moon Seon-min đón đường chọc khe của đồng đội, dứt điểm trong vòng cấm mở tỉ số cho FC Seoul.

Cách biệt được đội chủ nhà nhân đôi sau đó 10 phút. Anderson nhanh chân đón đường bóng bật ra sau nỗ lực dứt điểm của Patryk Klimala, sút tung lưới Thể Công. Đến phút 90, Lucas Alves đá phản lưới nhà, khiến Thể Công thua chung cuộc 0-3.

Thể Công đứng cuối bảng sau lượt trận thứ 4.

Sau 2 lượt trận, đội á quân V.League mùa trước để lọt lưới tới 8 bàn trước FC Seoul. Thể Công chỉ có 1 điểm sau 4 trận đã đấu, xếp cuối bảng E. Đội bóng này hiện đã kém vị trí nhì bảng của FC Seoul tới 5 điểm, trong bối cảnh vòng bảng chỉ còn 2 lượt trận.

Trong khi đó, đại diện Indonesia là Persib Bandung đã sớm giành tấm vé đầu tiên ở bảng E. Đội bóng này thắng Melbourne Victory của Australia 2-1 vào chiều nay, qua đó giành trọn vẹn 12 điểm sau 4 trận. FC Seoul có 6 điểm, tạm hơn Melbourne Victory 2 điểm.

Theo điều lệ giải, hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ lọt vào vòng loại trực tiếp. Thể Công sẽ làm khách trước Melbourne Victory vào ngày 25/11, rồi về sân nhà gặp Persib Bandung vào ngày 2/12.

Cơ hội cho đại diện Việt Nam không còn nhiều, bởi họ phải toàn thắng, đồng thời mong FC Seoul thua cả 2 trận còn lại và Melbourne Victory không được thắng Persib Bandung.