Ly kỳ AFF Cup: "Món nợ" ám ảnh CĐV Việt Nam và cái kết cay đắng cho tuyển Indonesia sau 22 năm

Hai bảng đấu cách nhau 22 năm của AFF Cup nhưng có một sự trùng hợp kỳ lạ.

Có những câu chuyện của bóng đá tưởng như đã ngủ quên trong ký ức, nhưng rồi một ngày bất ngờ quay trở lại theo cách không thể thú vị hơn. Với người hâm mộ tuyển Việt Nam, bảng đấu AFF Cup 2026 vừa khép lại chẳng khác nào một cuốn phim cũ được chiếu lại, chỉ có điều lần này, đoạn kết đã hoàn toàn khác.

KÝ ỨC BUỒN TẠI MỸ ĐÌNH

22 năm trước, tại Tiger Cup 2004, bảng A chứng kiến một cuộc đua rất đáng nhớ giữa Indonesia, Singapore và Việt Nam. Indonesia đứng đầu với 10 điểm, Singapore xếp thứ hai với 8 điểm, còn Việt Nam đứng thứ ba với 7 điểm. Phía sau lần lượt là Lào với 3 điểm và Campuchia không có điểm nào.

Điều đáng nói là những con số ấy gần như được bê nguyên sang AFF Cup 2026. Indonesia, Việt Nam và Singapore tiếp tục là ba đội cạnh tranh trực tiếp cho hai tấm vé vào bán kết, trong khi điểm số cuối cùng của năm đội lại lần lượt là 10, 8, 7, 3 và 0.

Kịch bản Tiger Cup 2004 và AFF Cup 2026 lặp lại một cách đầy thú vị.

Sự trùng hợp càng trở nên kỳ lạ khi nhìn vào Singapore. Năm 2004, đội bóng đảo quốc Sư tử hòa đội đứng đầu Indonesia với tỷ số 0-0, hòa đội đứng thứ ba Việt Nam 1-1. Hai kết quả ấy góp phần giúp Singapore cán đích ở vị trí thứ hai, còn Việt Nam phải ngậm ngùi dừng bước.

Và tất nhiên, người hâm mộ Việt Nam không thể quên trận thua cay đắng trước Indonesia trên sân Mỹ Đình. Khi ấy, cuộc đấu giữa hai đội có ý nghĩa cực lớn đối với cuộc đua giành vé đi tiếp. Nhưng thay vì tạo nên một chiến thắng trên sân nhà, tuyển Việt Nam lại nhận thất bại cay đắng 0-3. Muhammad Mauli Lessy, Boas Salossa và Ilham Jayakesuma lần lượt ghi bàn, khiến hàng vạn khán giả Việt Nam chết lặng.

Thất bại ấy không chỉ khiến Việt Nam mất quyền tự quyết mà còn đẩy đội bóng xuống vị trí thứ ba. Indonesia đi tiếp với ngôi đầu, Singapore giành vị trí thứ hai, còn Việt Nam phải nhìn hai đối thủ bước vào bán kết.

Sau 22 năm, bóng đá Việt Nam gieo sầu lại cho Indonesia theo cách tương tự.

KỊCH BẢN LẶP LẠI, NHƯNG NỖI BUỒN GIỜ THUỘC VỀ INDONESIA

22 năm sau, kịch bản bất ngờ lặp lại, nhưng có sự đảo chiều đầy thú vị.

Vẫn là Indonesia, Việt Nam và Singapore. Vẫn là cuộc đua quyết định hai tấm vé. Vẫn là Singapore đứng thứ hai. Vẫn là những con số 10, 8, 7, 3, 0 xuất hiện trên bảng xếp hạng. Nhưng lần này, đội đứng thứ ba không phải tuyển Việt Nam. Thay vào đó, Indonesia mới là đội phải dừng bước.

Và điều khiến câu chuyện trở nên đặc biệt chính là cách tuyển Việt Nam tạo ra bước ngoặt. Nếu Tiger Cup 2004 là giải đấu Indonesia khiến bóng đá Việt Nam nuốt trái đắng ngay trên sân nhà, thì AFF Cup 2026 chính là ngày tuyển Việt Nam trả lại món nợ ấy bằng đúng tỷ số 3-0, trên sân nhà của Indonesia.

Một bên là Việt Nam thua 0-3 và bị loại. Một bên là Indonesia thua 0-3 và bị loại.

Một bên là Indonesia đứng đầu bảng, Singapore đứng thứ hai, Việt Nam xếp thứ ba. 22 năm sau, Việt Nam đứng đầu, Singapore đứng thứ hai, còn Indonesia phải sớm rời giải. Đó chính là sự thú vị của bóng đá.

Thời điểm tuyển Việt Nam thua Indonesia 0-3 tại Mỹ Đình, Đình Bắc chỉ mới ra đời được vài tháng. Giờ đây, anh trở thành một nhân tố góp phần vào thành tích của tuyển Việt Nam trong màn "đòi nợ" tại AFF Cup 2026.

Tất nhiên, không thể nói lịch sử đã được lặp lại hoàn toàn. Hai giải đấu cách nhau hơn hai thập kỷ, những thế hệ cầu thủ khác nhau, bối cảnh khác nhau và chất lượng chuyên môn cũng không thể đặt lên cùng một mặt bàn cân. Nhưng với người hâm mộ, những sự trùng hợp ấy vẫn đủ để tạo nên một cảm giác đặc biệt.

Bởi bóng đá không chỉ được nhớ bằng những danh hiệu. Nó còn được nhớ bằng những nỗi đau, những trận thua khiến người ta day dứt và những ngày mà người hâm mộ tự hỏi bao giờ mới có thể đòi lại món nợ ấy.

Tiger Cup 2004 đã để lại một trong những ký ức buồn như thế. Và AFF Cup 2026 đem đến một câu trả lời đẹp đến mức gần như không thể viết trước kịch bản.

Sau 22 năm, tuyển Việt Nam đã trả đủ mọi thứ lại cho Indonesia. Và với những người đã từng chứng kiến trận thua 0-3 năm nào, cảm giác này thực sự gợi lên nhiều kỷ niệm.