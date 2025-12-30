Mới đây, một phán quyết đã gây chú ý ngay khi vừa được đưa ra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, tòa án chấp nhận yêu cầu ly hôn của người vợ với lý do chồng liên tục tương tác, bình luận dưới các hình ảnh gợi cảm của các phụ nữ khác trên mạng xã hội. Dù hành vi này không diễn ra ngoài đời thực, nhưng tòa cho rằng nó đủ nghiêm trọng để xem xét trách nhiệm trong hôn nhân.

Theo báo Tuổi trẻ, vụ việc xảy ra tại thành phố Kayseri. Người vợ, được gọi là H.B, nộp đơn ly hôn với cáo buộc chồng thường xuyên xúc phạm, mắng chửi mình. Không dừng lại ở đó, H.B cho biết chồng dành quá nhiều thời gian lướt mạng xã hội, liên tục "thả tim" và để lại những bình luận mang tính gạ gẫm dưới ảnh mấy em xinh hay ăn mặc gợi cảm.

Đại diện pháp lý của H.B lập luận rằng những hành vi này vi phạm nghĩa vụ chung thủy, làm tổn hại nghiêm trọng đến đời sống tinh thần của người vợ. Phía bị đơn, người chồng tên S.B, phủ nhận toàn bộ cáo buộc và phản tố. Ông cho rằng vợ mình xúc phạm cha chồng, đồng thời cho rằng sự ghen tuông thái quá của vợ đã ảnh hưởng đến danh dự cá nhân.

Vợ ly hôn vì chồng mải mê "thả tim" ảnh gợi cảm của phụ nữ lạ trên mạng. Ảnh minh họa.

Sau quá trình xem xét, tòa án xác định lỗi chính thuộc về người chồng. Hội đồng xét xử yêu cầu S.B chu cấp cho vợ cũ 20 USD mỗi tháng (tương đương khoảng 520.000 đồng), đồng thời bồi thường thêm 2.000 USD (tương đương khoảng 52 triệu đồng).

Trong văn bản phán quyết, tòa án nêu rõ: "Những tương tác trực tuyến tưởng chừng vô hại này thực chất có thể làm trầm trọng thêm sự bất an về mặt cảm xúc của người vợ và phá vỡ sự cân bằng trong mối quan hệ hôn nhân".

S.B đã kháng cáo vì cho rằng mức bồi thường quá cao, nhưng yêu cầu này bị bác bỏ. Thẩm phán khẳng định, bằng hành động tương tác hình ảnh của những người phụ nữ khác, người chồng làm xói mòn niềm tin trong cuộc hôn nhân.

Dù bị xem là trường hợp hiếm gặp, vụ việc được nhiều chuyên gia pháp lý nhận định sẽ tạo tiền lệ quan trọng trong các vụ ly hôn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, những hành vi trên không gian mạng như bình luận, thả tim hay tin nhắn riêng có thể được coi là bằng chứng xác định lỗi trước tòa.

Một luật sư tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, hiện nay ảnh chụp màn hình, nội dung trò chuyện và mọi dấu vết tương tác kỹ thuật số đều có thể được xem xét khi phân định trách nhiệm của các bên trong hôn nhân. Ông khuyến cáo người dân cần thận trọng hơn trong cách sử dụng mạng xã hội.

Theo VTC News, hôn nhân rạn nứt do mạng xã hội cũng không phải hiếm gặp. Tháng 7/2025, một phụ nữ Ấn Độ khiếu nại chồng vì phải làm việc nhà quá nhiều, ảnh hưởng đến thời gian sản xuất Reels trên Instagram, dẫn đến việc bị mất đi người theo dõi.

Nisha (30 tuổi) sinh sống tại thị trấn Noida, quận Gautam Buddha Nagar, thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ khởi kiện chồng vì lý do bắt làm việc nhà quá nhiều.

Cuộc kiện tụng hôn nhân kỳ lạ này bắt đầu khi anh chồng gợi ý rằng vợ nên dành ít thời gian hơn cho mạng xã hội và thêm nhiều thời gian hơn cho việc nội trợ. Rất may, đôi vợ chồng đã quay lại với nhau và cố gắng hàn gắn mối quan hệ sau các buổi hòa giải.