Ly hôn rồi vẫn bị "tặng quà mắm tôm": Cô vợ gửi lời nhắn nhủ đến chồng cũ hút gần 20k like trên MXH

Có những dòng trạng thái trên mạng xã hội không đơn thuần là vài câu than thở, mà là tấm gương phản chiếu hàng loạt vấn đề xã hội: hôn nhân, đạo đức, tài chính và sự trả giá sau những quyết định tưởng chừng hạnh phúc. Mới đây, một chia sẻ của chị N.V đã gây chú ý khi kể lại cuộc hôn nhân tan vỡ sau 10 năm chung sống, để lại cho chị và hai con nhỏ không chỉ sự tổn thương tinh thần mà còn cả những “món quà” kinh khủng từ người thứ ba.

Chị V. ngao ngán với màn chơi xấu của bồ chồng cũ

Ly hôn rồi vẫn không được yên

Trong bài đăng, chị V. trải lòng:

“Vâng thưa anh em, cửa nhà tôi đấy, đang được trang trí bằng mắm tôm. Vừa dọn vừa buồn cười nhưng cũng rất tức, phải kể ra cho anh em vừa tức vừa vui chung”.

Mười năm hôn nhân, hai con nhỏ – một bé 8 tuổi và một bé 3 tuổi tưởng như đủ đầy nếp tẻ, êm ấm thế nhưng, “tai nạn” xảy đến khi chồng chị không cưỡng lại được mối quan hệ ngoài luồng. Đau lòng hơn, sau khi chia tay, chị chấp nhận nuôi con, không đòi hỏi gì thêm, nhưng người mới của chồng cũ vẫn tìm đến quấy phá.

Chị V. kể thêm:

“Cứ thi thoảng, nhà tôi lại được rảy ít mắm tôm cho dọn mệt chơi vậy đó. Tôi không vay nợ, cũng chẳng hiềm khích với ai. Với tôi, việc chia tay và vẫn được nuôi đủ 2 đứa đã là hạnh phúc lớn nhất… Nhưng thi thoảng, nó lần vô Facebook hoặc TikTok tôi, dùng nick clone để chửi và giờ thì nó ném mắm tôm vậy đó".

Nỗi bức xúc của chị đọng lại trong một câu mỉa mai đầy cay đắng:

“Nói chứ đã buông tay thì chọn đứa nào nó có đạo đức 1 tí, vừa để mình hưởng, vừa để cho vợ cũ còn thoải mái tinh thần kiếm tiền nuôi 2 con nhỏ. Đàng này… Biết thế xưa chọn đứa nào nó có tiền, đặng thay lòng còn được đền bù tí làm vốn, chứ chọn người không có tiền còn thêm bồ ba chấm thì thấy mỗi mắm tôm”.

Nhiều người cười chua chát với câu chuyện của V. Đôi khi ly hôn rồi mà vẫn không được yên thân.

Buông tay cũng cần văn minh

Câu chuyện của chị V. không phải là cá biệt. Nó gợi lên một thực tế phũ phàng: Khi hôn nhân đổ vỡ, phụ nữ thường là người chịu thiệt thòi nhiều nhất, cả về tinh thần, thể chất lẫn tài chính.

Tài chính : Nếu như ở nhiều nước, luật pháp quy định rõ ràng về việc phân chia tài sản, cấp dưỡng và trách nhiệm của người ngoại tình, thì tại Việt Nam, nhiều phụ nữ sau ly hôn vẫn phải một mình gồng gánh. Nghiên cứu của Pew Research Center chỉ ra rằng phụ nữ sau ly hôn thường mất 41% thu nhập hộ gia đình, trong khi nam giới gần như không bị ảnh hưởng nhiều.

Đạo đức và sự lựa chọn: Hôn nhân không phải là kết quả của tình yêu mà là sự thử thách của tình yêu. Nếu tình yêu không đi kèm trách nhiệm và nhân cách, thì kết quả là sự tan vỡ, để lại những hệ lụy dài lâu.

Trong trường hợp của chị V., điều chị mong mỏi không phải là tiền bạc từ chồng cũ, mà chỉ là sự bình yên để nuôi con. Nhưng chính sự thiếu đạo đức từ người mới của chồng đã biến cuộc sống của chị thành chuỗi ngày phải đối diện với sự quấy rối.

Ảnh minh họa

Làm gì khi bị quấy rối sau ly hôn?

Đây không chỉ là câu chuyện riêng của chị V., mà còn là tình huống nhiều phụ nữ từng gặp. Các chuyên gia luật và tâm lý thường khuyên:

Ghi nhận bằng chứng : Lưu lại hình ảnh, video, tin nhắn… về hành vi quấy phá. Đây là căn cứ quan trọng nếu cần can thiệp pháp luật.

Trao đổi rõ ràng với chồng cũ : Dù tình cảm đã hết, trách nhiệm làm cha vẫn còn. Người đàn ông cần có thái độ dứt khoát, ngăn chặn việc người mới gây tổn hại đến vợ cũ và con.

Yêu cầu pháp luật bảo vệ : Ném mắm tôm vào nhà là hành vi gây rối trật tự công cộng, có thể bị xử phạt hành chính hoặc nặng hơn nếu tái phạm. Việc dùng mạng xã hội để chửi bới, xúc phạm danh dự cũng có thể bị xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Giữ sự bình thản : Thay vì để hận thù cuốn đi, hãy ưu tiên sự bình an tinh thần.

Câu chuyện của chị V. là một lời nhắc nhở: Hôn nhân không chỉ cần tình yêu, mà còn cần nhân cách và sự tử tế. Bởi khi tình cảm đã hết, ít nhất vẫn còn nghĩa – nghĩa vợ chồng, nghĩa làm cha, nghĩa làm người.