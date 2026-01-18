Ly hôn rồi Tóc Tiên mới chịu làm điều này cho Touliver

Không còn là tin đồn, thông tin Tóc Tiên và Touliver chính thức thông báo ly hôn đã khiến không ít khán giả ngỡ ngàng. Từng là một trong những cặp đôi đẹp và kín tiếng của Vbiz, cả hai khép lại hành trình gần một thập kỷ đồng hành trong sự bất ngờ của người hâm mộ. Không ồn ào, câu chuyện kết thúc theo cách nhẹ nhàng đúng với hình ảnh mà Tóc Tiên - Touliver xây dựng suốt nhiều năm qua. Ngay sau thông báo ly hôn của Tóc Tiên, Touliver có động thái gây chú ý khi đăng ảnh vợ cũ và nhắn nhủ: "Gửi đến một chương đẹp đã góp phần tạo nên con người tôi của ngày hôm nay. Cảm ơn và luôn trân trọng".

Đáng chú ý, đến sáng nay, Tóc Tiên cũng có động thái gây chú ý. Nữ ca sĩ đã chia sẻ lại bài đăng trên của Touliver, kèm theo ca khúc Thank You for Loving Me (tạm dịch: Cảm ơn vì đã yêu em). Không một dòng giải thích dài, không lời tâm sự ướt át, nhưng lựa chọn bài hát cùng hành động chia sẻ đủ để khán giả hiểu rằng giữa cả hai vẫn tồn tại sự tôn trọng và biết ơn sau khi hôn nhân khép lại. Đây cũng là lần hiếm hoi sau nửa năm Tóc Tiên chịu tương tác với Touliver trên MXH.

Tóc Tiên đăng lại, ngầm nhắn nhủ đến người cũ qua 1 bài hát đính kèm (Ảnh: Instagram nhân vật)

Trong thời gian qua, Touliver đều đặn thả tim bài đăng, bình luận và thậm chí công khai đăng storyy khen Tóc Tiên nhưng cô thường "làm lơ", không có động thái đáp lại. Trong bối cảnh không ít cuộc chia tay của sao Việt thường kéo theo ồn ào, động thái của Tóc Tiên và Touliver cho thấy một cách ứng xử trưởng thành, đã từng yêu, từng gắn bó thì khi dừng lại vẫn có thể đối đãi với nhau bằng sự tử tế.

Thời gian qua, Touliver vẫn tương tác trên MXH với Tóc Tiên nhưng không được cô phản hồi (Ảnh: Instagram nhân vật)

Trong tâm thư ly hôn, Tóc Tiên nhắn nhủ với Touliver: "Em muốn gửi lời chân thành nhất đến anh- người đồng hành 10 năm của em: Cảm ơn vì đã bên nhau 10 năm qua. Không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ. Mong rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể nhẹ nhàng bước tiếp hành trình của riêng mình.

Với Tiên, 10 năm qua sẽ mãi luôn là một đoạn đời hạnh phúc, biết ơn và đáng trân trọng vô cùng. Chúng tôi đã trưởng thành hơn vì nhau, tử tế hơn cùng nhau, bình yên hơn nhờ có nhau. Nếu không là anh Hoàng, 10 năm của Tiên đã không thể trọn vẹn đến thế. Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế. Và nếu không là chúng ta, 10 năm qua đã không thể ý nghĩa đến thế. Tiên nghĩ rằng, cuộc đời là những mảnh ghép mang tên "'ựa chọn'. Và dù cho sự lựa chọn ấy có khó khăn đến mấy, một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu ra kết thúc là để khởi đầu".

Tóc Tiên khẳng định đây là quyết định cả hai đưa ra trong sự văn minh, không vì bất kì yếu tố bên ngoài nào: "Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh- thấu hiểu- tôn trọng tuyệt đối, và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài".