Ly hôn rồi nhưng vẫn bị chủ nợ của chồng cũ tìm đến, tôi trả thay 2 lần và nhận ra mình quá dại

Thanh Uyên |

Tôi đứng trước cửa, nghe họ nói mà đầu óc như trống rỗng.

Tôi đã ly hôn được 3 năm. Cuộc sống của hai mẹ con tôi không phải dư dả nhưng ít ra cũng ổn định, không còn những ngày nơm nớp vì chuyện tiền bạc như trước.

Chồng cũ của tôi là người không giữ được tiền, làm được bao nhiêu, anh ta tiêu bấy nhiêu, thậm chí còn vay mượn khắp nơi. Lúc còn sống chung, tôi đã nhiều lần phải đứng ra trả nợ, có những khoản tôi không hề biết anh ta vay từ khi nào. Đó cũng là một trong những lý do khiến tôi quyết định ly hôn. Tôi tưởng rằng, sau khi đường ai nấy đi, nợ ai người đó chịu. Nhưng tôi đã nhầm.

Lần đầu tiên chủ nợ tìm đến nhà, tôi thực sự hoảng. Họ đứng trước cửa, gọi tên chồng cũ tôi, giọng không hề nhẹ nhàng. Hàng xóm xung quanh bắt đầu tò mò nhìn sang. Con tôi khi đó đang học bài, nghe tiếng ồn cũng chạy ra, mặt nó tái đi.

Tôi phải kéo con vào trong, đóng cửa lại rồi ra nói chuyện. Tôi giải thích rằng chúng tôi đã ly hôn, không còn liên quan gì về tài chính. Nhưng họ không quan tâm, họ nói thẳng, không tìm được anh ta thì tìm người thân, mà tôi là người gần nhất.

Hôm đó, tôi đã trả thay, không phải vì tôi còn tình cảm gì, mà vì tôi sợ. Sợ họ làm ầm lên, sợ con tôi bị ảnh hưởng, sợ những ánh nhìn của hàng xóm. Tôi tự nhủ, coi như hết tình hết nghĩa.

Nhưng vài tháng sau, họ lại đến, lần này số tiền lớn hơn. Tôi hỏi thì mới biết chồng cũ tôi lại tiếp tục vay, thậm chí vay nhiều nơi cùng lúc. Tôi tức đến run người. Tôi gọi cho anh ta nhưng số điện thoại không liên lạc được, nhắn tin cũng không có hồi âm.

Chủ nợ đứng trước cửa, giọng gắt gỏng hơn lần trước. Họ nói nếu tôi không trả thì họ sẽ còn quay lại, không chỉ một lần. Tôi nhìn vào trong nhà, thấy con đang ngồi im lặng, không dám bật tivi, không dám nói gì. Cuối cùng, tôi lại cắn răng trả tiếp.

Lần thứ hai đó, tôi mất gần hết số tiền tích cóp. Tôi đã tự hứa với bản thân, sẽ không có lần thứ ba. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng đi theo những gì mình hứa.

Gần đây, họ lại tìm đến, vẫn những gương mặt đó, vẫn cách nói chuyện khiến người ta không thể yên lòng. Nhưng lần này, số tiền họ đưa ra còn lớn hơn trước rất nhiều.

Tôi đứng trước cửa, nghe họ nói mà đầu óc như trống rỗng.

Hai lần trước, tôi trả vì nghĩ mình đang bảo vệ con. Nhưng có thật là vậy không, khi mà hết lần này đến lần khác, mọi chuyện vẫn quay lại đúng chỗ cũ, thậm chí còn tệ hơn?

Tôi bước ra, nói với họ rằng tôi không có khả năng trả nữa, ai vay thì đi tìm người đó mà đòi. Họ tỏ ra khó chịu, dọa dẫm vài câu rồi bỏ đi, nói sẽ quay lại.

Tôi không biết phải làm gì nếu họ quay lại? Tại sao chồng cũ của tôi vẫn còn gây chuyện phiền phức cho tôi thế này?

Xúc động clip người cha nhặt rác đạp xe đi mời đám cưới con gái, nhận điều bất ngờ trong ngày vui
