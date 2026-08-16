Ly hôn 2 tháng, bố chồng cũ đột ngột qua đời, tôi muốn về chịu tang thì mẹ ruột lạnh lùng cấm: Lời nói của bà khiến tôi chết lặng

Mẹ thậm chí còn giữ cả chìa khóa xe, sợ tôi tự ý đi.

Tôi ly hôn được đúng 2 tháng thì nhận tin bố chồng cũ mất vì tai nạn giao thông.

Nghe người quen báo, tôi sững người hồi lâu. Dù tôi và chồng cũ đã đường ai nấy đi, nhưng hình ảnh bố vẫn hiện lên rất rõ trong đầu tôi. Ông là người ít nói, sống khá nguyên tắc nhưng đối xử với tôi tử tế suốt những năm tôi làm dâu.

Ngày tôi mới về nhà chồng, ông chẳng bao giờ coi tôi là người ngoài. Những lúc vợ chồng tôi cãi nhau, ông chẳng bênh con trai, chỉ lặng lẽ khuyên cả hai bình tĩnh. Có lần tôi ốm, ông còn tự đi mua thuốc rồi để trước cửa phòng vì ngại làm phiền con dâu. Thậm chí trước ngày tôi rời khỏi nhà chồng, ông còn gọi tôi lại, nói rằng dù sau này không còn là con dâu nữa thì vẫn có thể coi ông như một người bố.

Vì thế, khi biết ông mất, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là phải về chịu tang.

Ảnh minh họa

Tôi thông báo với mẹ ruột, nói muốn về thắp cho bố một nén nhang. Không ngờ mẹ lập tức phản đối. Bà bảo tôi đã ly hôn thì coi như hai bên không còn quan hệ gì nữa, về lúc này chỉ khiến người ta dị nghị. Bà còn dặn tôi tuyệt đối không được về viếng.

Tôi giải thích rằng tôi không về với tư cách con dâu, cũng chẳng định gặp hay nói chuyện với chồng cũ. Tôi chỉ muốn tiễn một người từng đối xử tốt với mình lần cuối.

Nhưng mẹ vẫn không đồng ý. Bà cho rằng tôi đã ly hôn thì nên dứt khoát, nếu còn qua lại với nhà chồng cũ sẽ khiến cuộc sống sau này thêm rắc rối. Mẹ thậm chí còn giữ cả chìa khóa xe, sợ tôi tự ý đi.

Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ được. Tôi cứ nghĩ đến căn nhà mà mình từng sống, đến người đàn ông mà tôi từng gọi là bố. Chẳng lẽ đến giờ phút cuối cùng, tôi không thể tiễn đưa ông lần cuối?

Tôi hiểu mẹ lo cho mình. Nhưng có những mối quan hệ dù giấy tờ đã chấm dứt, tình nghĩa thì đâu thể nói dứt là dứt ngay được.

Tôi không biết mình có nên bất chấp lời mẹ để về chịu tang bố chồng cũ hay không? Nếu là mọi người, trong hoàn cảnh này, mọi người sẽ chọn nghe lời mẹ hay vẫn về thắp cho ông một nén nhang cuối cùng?