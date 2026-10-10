Ly hôn 2 năm, tôi gặp lại vợ cũ mà không nhận ra: Từ người đàn bà luộm thuộm thành mỹ nhân sang chảnh, tôi nghĩ tới một bí mật

Tôi không có bằng chứng, nhưng càng nhìn những bức ảnh ấy, tôi càng cảm thấy suy đoán của mình là chính xác.

Tôi ly hôn vợ được hai năm. Nói thật, ngày ký vào đơn, tôi không có nhiều cảm giác tiếc nuối. Tôi từng nghĩ mình đã giải thoát khỏi một cuộc hôn nhân mệt mỏi, bởi suốt những năm chung sống, tôi luôn cảm thấy vợ là người phụ nữ luộm thuộm, thiếu chăm chút cho bản thân và chẳng biết giữ gìn hình ảnh của mình.

Vợ tôi sau khi sinh con gái thì gần như thay đổi hoàn toàn. Cô ấy lúc nào cũng đầu bù tóc rối, quần áo nhàu nhĩ, mặt mũi phờ phạc. Có những hôm tôi đi làm về, thấy vợ vẫn mặc bộ đồ từ sáng, tóc tai bết lại, đồ đạc trong nhà bừa bộn, con thì quấy khóc. Tôi từng khó chịu đến mức buông lời chê bai, nói cô ấy chẳng khác nào người lúc nào cũng đội bỉm lên đầu, ngoài chuyện con cái thì chẳng còn biết làm đẹp hay quan tâm đến chồng.

Khi ấy, tôi không nghĩ mình đã đẩy vợ vào cảnh kiệt sức như thế nào. Tôi đi làm về muốn có cơm nóng, nhà cửa gọn gàng, con cái sạch sẽ, còn chuyện chăm con, thức đêm, giặt giũ, dọn dẹp, tôi mặc nhiên coi là trách nhiệm của vợ. Những lần cô ấy than mệt, tôi thường cho rằng phụ nữ có con ai chẳng vậy. Chúng tôi cãi nhau ngày càng nhiều, cuối cùng quyết định ly hôn. Con gái ở với mẹ, tôi chu cấp tiền nuôi con hằng tháng và thỉnh thoảng đến đón con đi chơi.

Ảnh minh họa

Tôi cứ nghĩ sau ly hôn, cuộc sống của vợ cũ cũng chẳng có gì thay đổi. Nhưng cách đây không lâu, tôi tình cờ gặp lại cô ấy ở một trung tâm thương mại. Thú thật, tôi phải nhìn đi nhìn lại mới nhận ra. Người phụ nữ trước mặt ăn mặc thời trang, tóc tai được tạo kiểu gọn gàng, gương mặt có vẻ đã chỉnh sửa đôi chút, vóc dáng thon thả, đường cong quyến rũ. Cô ấy trang điểm nhẹ nhàng, nói chuyện tự tin, khác hẳn người vợ lúc nào cũng mệt mỏi mà tôi từng biết.

Từ hôm ấy, tôi bắt đầu tò mò vào Facebook của vợ cũ. Trang cá nhân của cô ấy gần như ngày nào cũng có ảnh mới, khi thì ở nhà hàng sang trọng, lúc lại ngồi trong quán cà phê đẹp đẽ, có hôm còn đi du lịch. Quần áo, túi xách, giày dép đều có vẻ đắt tiền. Tôi không hiểu cô ấy lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Công việc trước đây của vợ cũ chỉ bình thường, nếu vẫn làm công việc ấy thì khó có thể thoải mái chi tiêu như bây giờ.

Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ không hay. Một người phụ nữ mới ly hôn hai năm, bỗng dưng ăn diện, có tiền đi đây đi đó, liệu có phải đang được người đàn ông khác chu cấp? Tôi không có bằng chứng, nhưng càng nhìn những bức ảnh ấy, tôi càng cảm thấy vợ cũ không còn đứng đắn như trước. Tôi thậm chí nghĩ đến chuyện đón con gái về sống với mình, bởi nếu mẹ mải mê làm đẹp, đi chơi và hẹn hò thì liệu có còn đủ thời gian chăm sóc con? Con gái tôi mới 4 tuổi, cần được chăm sóc và dạy dỗ cẩn thận. Tôi không muốn con lớn lên trong cảnh mẹ suốt ngày chạy theo những cuộc vui.

Tôi phải làm gì để giành lại quyền nuôi con từ vợ cũ đây?