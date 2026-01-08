Lý giải nguồn gốc vết thương của vợ chồng Tổng thống Venezuela sau vụ chạm trán với biệt kích Mỹ

Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai 5/1 đã thông báo với các nhà lập pháp Mỹ rằng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông, Cilia Flores, đã bị thương trong lúc tìm cách chạy trốn khỏi đội biệt kích Mỹ. Thông tin được CNN đăng tải ngày 7/1.

Theo các quan chức Mỹ, ông Maduro và bà Flores đã bỏ chạy và cố gắng ẩn nấp phía sau một cánh cửa thép nặng bên trong khu nhà. Tuy nhiên, do khung cửa thấp, cả hai đã bị đập đầu khi tìm cách thoát thân. Lực lượng đặc nhiệm Delta Force sau đó bắt giữ họ, đưa ra khỏi khu nhà và tiến hành sơ cứu.

Vợ chồng Tổng thống Venezuela trên đường ra tòa án ở Mỹ. Ảnh: Getty

Tối thứ Hai, ngày 5/1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân – Tướng Dan Caine, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và Giám đốc CIA John Ratcliffe đã có buổi báo cáo kéo dài hơn hai giờ với các nhà lập pháp hàng đầu của Mỹ.

Sáng cùng ngày, ông Maduro và vợ được đưa ra hầu tòa với những dấu hiệu thương tích rõ ràng. Luật sư của bà Flores nói với thẩm phán rằng bà “đã bị thương nặng” trong vụ việc, đồng thời đề nghị được chụp X-quang và tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện để đảm bảo tình trạng của bà trong thời gian tới.

Theo các phóng viên có mặt tại phiên tòa, bà Flores thỉnh thoảng loạng choạng và cúi đầu trong suốt quá trình điều trần, trong khi ông Maduro gặp khó khăn khi ngồi xuống và đứng dậy. Các bức phác họa tại tòa cho thấy bà Flores quấn băng trên đầu.

Giới chức Mỹ cũng xác nhận một số binh sĩ thuộc lực lượng Delta Force bị thương trong chiến dịch do xảy ra một cuộc đấu súng lớn với lực lượng phản ứng nhanh của Cuba. Một số binh sĩ trúng đạn nhưng vết thương không đe dọa tính mạng và được dự báo sẽ hồi phục hoàn toàn.

Bộ trưởng Pete Hegseth cho biết ngày 5/1 tại bang Virginia rằng có gần 200 nhân viên Mỹ hiện diện tại Caracas trong suốt quá trình tiến hành chiến dịch.