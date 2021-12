Lý giải nguồn gốc và sức mạnh quái nhân Minotaur sắp xuất hiện trong Doctor Strange

Đoạn giới thiệu đầu tiên của Doctor Strange in the Multiverse of Madness đã giới thiệu một minotaur - nhân ngưu màu xanh lá cây tên là Rintrah.

Và ngay trong phần cuối của Spider-Man: No Way Home cũng đã nói rõ rằng phần tiếp theo của Doctor Strange sẽ mở rộng đáng kể MCU, và quả thực là như vậy sự xuất hiện của Rintrah chứng tỏ các bộ phim Marvel trong tương lai sẽ trở nên vô cùng thú vị và huyền bí.

Minotaur màu xanh lá cây đầy lông lá này đã từng xuất hiện trong truyện tranh Marvel vào những năm 1980-90 và sẽ sớm tham gia vào MCU trong Doctor Strange 2.

Vậy nhân vật này là ai? Con minotaur màu xanh lá cây này có vai trò như thế nào trong Doctor Strange 2 thì cho tới nay vẫn chưa được tiết lộ, nhưng nếu vai trò của Rintrah giống trong truyện tranh thì anh ta sẽ phát triển để trở thành một sự hiện diện quan trọng trong cuộc đời của Strange.

Rintrah lần đầu tiên xuất hiện trong các câu chuyện truyện tranh của Marvel vào năm 1986. Peter B. Gillis và Chris Warner đã tạo ra chú minotaur lông lá màu xanh lá cây này trong một ấn bản của Doctor Strange với tư cách là một kẻ thần bí đến từ một chiều không gian khác.

Xuất thân từ một hành tinh có tên R'Vaal, Rintrah bẩm sinh đã có được sự nhạy cảm tuyệt vời với các lực lượng huyền bí và sau đó trở thành học việc của một pháp sư được gọi là Enitharmon the Weaver.

Trong một lần Doctor Strange đến gặp Enitharmon để nhờ vị pháp sư này khôi phục lại Cloak of Levitation (Áo choàng bay) khi nó bị hư hại trong trận chiến, sau khi đã sửa chữa xong, ông ta đã nhờ Rintrah mang trả nó cho "bác sĩ Trang", và đó cũng là lần đầu tiên hai nhân vật này gặp nhau.

Tuy nhiên, cuộc gặp đầu tiên này lại không mấy tốt đẹp, Rintrah phát hiện ra Strange bị thương nặng trong khi chiến đấu với một con quỷ được gửi bởi Urthona , một nhà thần bí ngoài hành tinh đến từ chiều không gian của chính Strange.

Vì cơ thể của mình không thể tiếp tục chiến đấu được nữa, Strange đã yêu cầu Rintrah cho phép mình "mượn" cơ thể của anh ta để tiếp tục chiến đấu và ngăn chặn con quỷ của Urthona.

Theo đó, họ đã cùng nhau giành được chiến thắng, và sau khi Enitharmon hoàn thành việc đào tạo Rintrah với tất cả khả năng của mình, vị pháp sư này đã gửi Rintrah trở lại Trái Đất để tiếp tục việc học hành dưới sự dẫn dắt của Doctor Strange.

Strange sau đó cũng miễn cưỡng đồng ý để Rintrah trở thành người học việc của mình, và họ cùng nhau thực hiện nhiều nhiệm vụ cho đến khi Rintrah bị thương nặng trong một trận chiến chống lại Tartessus. Để cứu Rintrah, Strange đã phải dùng cấm thuật để đưa anh ta vào một đưa vào nơi an toàn ở một chiều không gian khác để. Rintrah cũng không xuất hiện trong truyện tranh Marvel kể từ đó.

Trong nguyên tác truyện tranh, Rintrah là một phù thủy có tiềm năng vô cùng lớn và có thể trở nên mạnh mẽ như Doctor Strange và Enitharmon the Weaver.

Tuy nhiên ngay cả trong nguyên tác, chúng ta vẫn không được biết đầy đủ các khả năng phép thuật của nhân vật này, nhưng gì mà chúng ta biết về Rintrah là các kỹ năng như tạo ảo ảnh, tạo ra vụ nổ ma thuật, phóng ra hình dạng linh hồn, bắn ra các tia năng lượng thần bí, bay, sử dụng lá chắn năng lượng thần bí và du hành chiều không gian.

Rintrah cũng có những khả năng khác mà anh không đuộc học được từ Enitharmon hay Doctor Strange, bao gồm thần giao cách cảm và khả năng biến hình. Do sinh lý ngoài hành tinh của mình, Rintrah sở hữu sức mạnh và độ bền siêu phàm, đặc biệt là ở các cơ ở chân. Sừng và móng guốc của anh ta có thể được sử dụng làm vũ khí, mặc dù anh ta không muốn sử dụng chúng như vậy.

Vì hình dạng thật của anh ta thường khiến mọi người cảm thấy sợ hãi, nên việc có thể thay đổi hình dạng trở nên rất hữu ích khi anh ta ở Trái Đất. Rintrah có thể biến thành bất kỳ người nào mà anh ấy nhìn thấy trên đường phố hoặc trên TV.

Rintrah xuất hiện chớp nhoáng trong trailer đầu tiên của Doctor Strange 2, nhưng không rõ anh ấy sẽ có vai trò gì trong một bộ phim vốn đã có quá nhiều nhân vật và xung đột khác nhau như Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Sau các sự kiện của Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange phải đối mặt với hậu quả của việc đi sâu vào đa vũ trụ. Trong số các nhân vật phản diện được xuất hiện trong đoạn trailer, chúng ta có thể thấy sự xuất hiện của phiên bản Strange xấu xa và Karl Mordo. Đối mặt với những kẻ thù mạnh mẽ như vậy, có khả năng Strange sẽ cảm thấy hơi đuối sức và phải tìm đến những người khác như Wanda Maximoff để được giúp đỡ.

Với sự hỗn loạn của đa vũ trụ, rất có thể Rintrah và Enitharmon the Weaver cũng cảm nhận được rằng xung đột đa vũ trụ sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến Trái Đất và cố gắng can thiệp, đồng thời các phù thủy quyền năng khác trong vũ trụ cũng có thể sẽ giúp nhân loại ngăn chặn nó.

Tất nhiên, một khả năng khác là Rintrah được đưa đến Trái Đất theo cùng một cách mà rất nhiều sinh vật khác được mang tới bởi sự hỗn loạn của đa vũ trụ. Bất kể hai người gặp nhau chính xác như thế nào, Rintrah có thể sẽ yêu cầu trở thành người học việc của Strange vào cuối Doctor Strange 2, giống như anh ấy đã làm trong truyện tranh.