Tối ngày 20/1, trận bán kết giữa U23 Việt Nam 0-3 U23 Trung Quốc đã khép lại với nhiều cảm xúc trái chiều. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào tình huống ở phút 73, khi trung vệ Phạm Lý Đức phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha đánh nguội đối với tiền đạo đối phương. Đây được xem là bước ngoặt khiến đoàn quân của HLV Kim Sang-sik rơi vào thế thiếu người và không thể lật ngược thế cờ trong khoảng thời gian còn lại.

Chỉ ít giờ sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, trên trang cá nhân của mình, Phạm Lý Đức đã đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng để tạ lỗi với công chúng. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội chia sẻ: "Lời xin lỗi không bao giờ đủ... Em xin chân thành cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Việt Nam".

Đi kèm với lời xin lỗi là hình ảnh Lý Đức lầm lũi rời sân với gương mặt đượm buồn. Trung vệ mang áo số 3 cũng không quên gửi lời tri ân đến những khán giả đã luôn sát cánh cùng đội tuyển: "Cảm ơn tất cả mọi thứ đã ủng hộ bọn em".

Lý Đức xin lỗi người hâm mộ (Ảnh: CMH)

Tấm thẻ đỏ của Lý Đức diễn ra trong một kịch bản khá hy hữu khi trọng tài rút thẻ sau khi tham khảo VAR về một tình huống bóng chết. Dù sau đó bàn thắng của đối thủ không được công nhận, nhưng án phạt dành cho hành vi bạo lực của Lý Đức vẫn được giữ nguyên. Đây là bài học để những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng như Lý Đức sẽ trưởng thành hơn về bản lĩnh thi đấu để tiếp tục cống hiến cho bóng đá nước nhà trong tương lai.