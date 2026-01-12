Lý Đức U23 Việt Nam tương tác cực ngọt cùng hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo ngay trước trận "đại chiến" ở U23 châu Á

Ngay trước thềm đấu cuối của U23 Việt Nam tại vòng bảng VCK U23 châu Á gặp U23 Ả Rập Xê Út diễn ra vào 23h30 tối nay 12/1, netizen đang truyền tay nhau những hình ảnh cho thấy màn tương tác ngọt ngào giữa cặp đôi hot nhất làng thể thao Việt hiện tại: Hotboy U23 Việt Nam Phạm Lý Đức và xạ thủ hotgirl Phí Thanh Thảo.

Cụ thể, dưới loạt bài đăng của Phí Thanh Thảo đăng tải trên mạng xã hội, Lý Đức (U23 Việt Nam) thường xuyên để lại bình luận tương tác thân mật. Lúc thì khen cô nàng "đỉnh quá" khi được thăng quân hàm lên Đại uý sau SEA Games 33, nhận loạt bằng khen cực chất. Lúc Lý Đức lại muốn đưa "bánh tráng" đến cho Thanh Thảo và đồng đội thân thiết cùng ăn.

Dễ thấy ở mỗi video của Phí Thanh Thảo, Lý Đức liên tục xuất hiện với những bình luận vừa dễ thương vừa tinh tế khiến hội fan "đẩy thuyền" cho cặp đôi càng rần rần. Phí Thanh Thảo cũng không ngại thể hiện sự dõi theo và ủng hộ bạn trai tin đồn trong giải đấu U23 châu Á đang diễn ra. Cô nàng tiết lộ tối nay 12/1 sẽ tập trung theo dõi U23 Việt Nam thi đấu trận gặp Ả Rập Xe Út thay vì lên livestream trò chuyện như gợi ý của người hâm mộ.

Màn tương tác thân thiết của Phạm Lý Đức và Phí Thanh Thảo trước trận đấu của U23 Việt Nam ở U23 châu Á 2026

Dù chỉ là những câu nói bông đùa trên mạng xã hội, nhưng màn tương tác qua lại này nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của netizen. Nhiều người để lại bình luận thích thú, cho rằng đây là khoảnh khắc "thả thính" đáng yêu giữa hai gương mặt trẻ nổi bật của thể thao Việt Nam hiện tại.

Vào 23h30 đêm nay 12/1, trận "đại chiến" giữa U23 Việt Nam với U23 Ả Rập Xê Út sẽ diễn ra, quyết định tấm vé vào tứ kết của thầy trò HLV Kim Sang-sik ở U23 châu Á. Người hâm mộ đang rất mong thời màn thể hiện đầy tự tin, tài năng, bản lĩnh của Những chiến binh sao vàng.

Phạm Lý Đức dính tin đồn hẹn hò Phí Thanh Thảo (Ảnh: FBNV)



