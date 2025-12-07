Lý do Võ Hoàng Yến, Hoàng Thùy được Thanh Hương Bùi lựa chọn cho bộ sưu tập mới

Mới đây, Thanh Hương Bùi đã giới thiệu bộ sưu tập thời trang mới mang tên Equinox, tiếp nối sự chú ý dành cho bộ sưu tập Manifeste từng trình diễn tại Shanghai Fashion Week SS26. Equinox khai thác hình ảnh người phụ nữ hiện đại với sự cân bằng giữa mềm mại và mạnh mẽ, thể hiện qua đường cắt tối giản, chất liệu uyển chuyển và bảng màu trung tính điểm sắc lạnh.

NTK, CEO Bùi Thanh Hương.

Với Thanh Hương Bùi, Equinox không chỉ là một bộ sưu tập mà còn là dấu ấn đặc biệt, nơi sự chuyển giao và cân bằng được thể hiện rõ rệt. "Thời gian gần đây, tôi xuất hiện trên truyền thông với tư cách người làm thời trang ít hơn. Đây không phải là việc rời xa mà là lựa chọn chiến lược trao quyền cho thế hệ lãnh đạo trẻ.

Phía sau tôi có các cộng sự và ekip trẻ nhiệt huyết và đầy tài năng. Khi hệ sinh thái đã đủ vững, tôi sẽ tập trung vào tầm nhìn dài hạn, để những người trẻ có không gian thể hiện bản lĩnh. Đây cũng là nguyên tắc lãnh đạo của tôi: gây dựng – trao quyền – nuôi dưỡng sự phát triển bền vững", Thanh Hương Bùi chia sẻ.

Võ Hoàng Yến.

Hoàng Thùy.

Tú Anh.

Trong bộ sưu tập lần này, Thanh Hương Bùi lựa chọn ba gương mặt người mẫu chính: Võ Hoàng Yến, Hoàng Thùy và Tú Anh. Võ Hoàng Yến được chọn vì phong thái sắc lạnh và kinh nghiệm catwalk, phù hợp với tinh thần mạnh mẽ mà bộ sưu tập hướng tới.

Hoàng Thùy mang lại sự chỉn chu và khả năng kiểm soát chuyển động, giúp các thiết kế giữ được độ tinh giản trên sàn diễn còn Tú Anh — đại diện lớp người mẫu mới — với nét trình diễn hiện đại và sắc sảo, tạo điểm nhấn cho tinh thần chuyển giao xuyên suốt trong Equinox.