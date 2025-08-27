Lý do VinFast Evo Grand được đặt cọc ồ ạt: Thiết kế đẹp, chạy xa 262 km, chi phí siêu rẻ

Khách hàng "chốt vội" vì thiết kế và trang bị vượt mong đợi

Sau khi chính thức "trình làng" tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, Evo Grand vẫn đang là cái tên gây bão trên các diễn đàn. Ghi nhận tại nhiều đại lý của VinFast cho thấy, lượng khách hàng đặt cọc xe máy điện trong tháng qua tăng đột biến, trong đó tâm điểm nóng nhất thuộc về Evo Grand.

Anh Lê Minh Tuấn (Hà Nội) là một trong những vị khách chốt cọc sớm nhất tại một đại lý VinFast gần nhà. Anh biết tới mẫu Evo Grand đúng thời điểm cả nhà anh đang tìm một chiếc xe máy, thay cho mẫu xe xăng đã cũ, đồng thời để sớm ủng hộ quy định mới về việc hạn chế xe động cơ đốt trong thời gian tới.

"Lần đầu tiên Evo Grand được trưng bày ở Hà Nội, tôi đã ghé ngay để nhìn tận mắt. Màu vàng cát quá đẹp. Thiết kế liền mạch, yên xe dài, nhà 2 người lớn và 1 trẻ nhỏ chở nhau thoải mái. Cốp 35 lít rộng rãi, tôi hay vợ sử dụng đều thuận tiện", anh Tuấn nói.

Anh Tuấn cũng đặc biệt thích tùy chọn 2 pin tháo rời, cho phép di chuyển tới 262 km mỗi lần sạc. Anh thừa nhận, đây là con số khiến anh "chốt" ngay khi đọc thông tin đầu tiên về chiếc xe máy điện của VinFast. "Di chuyển nhiều như tôi, khoảng hơn 30 km mỗi ngày thì cả tuần cũng chỉ sạc pin 1 lần, cực kỳ tiện lợi", vị khách hàng đang làm trong ngành du lịch nói.

Đây cũng là ưu điểm thuyết phục đông đảo tài xế công nghệ, shipper… xuống cọc trong những ngày qua. Anh Trần Mạnh Dung, một tài xế tại TP.HCM cho biết, với người chạy khoảng 150 km mỗi ngày như anh, Evo Grand vẫn thoải mái đáp ứng. "Nếu sạc đầy 2 pin thì đi cả ngày không hết điện. Nếu không, có thể sạc 1 pin tại nhà hoặc ngoài quán quen, khi nào hết pin lại tiếp năng lượng, vô cùng tiện lợi", anh Dung nói.

Ngoài ra, động cơ tối đa 2.250 W cùng khoảng sáng gầm lên tới 133 mm khiến anh hoàn toàn không cần lo lắng dù di chuyển qua địa hình nào.

Giá "thơm", chi phí vận hành tiết kiệm vượt trội xe xăng

Một điểm cộng lớn khác khiến Evo Grand tạo cơn sốt chốt cọc là mức giá dễ tiếp cận. Cụ thể, Evo Grand có giá chỉ 21 triệu đồng. Nếu mua thêm pin rời, số tiền cũng chỉ là 5 triệu đồng - mức giá hợp lý theo nhiều người dùng. Ngoài ra, học sinh chưa có bằng lái có thể lựa chọn phiên bản Lite chỉ từ 18 triệu đồng.

"Tối đa chỉ cần chi 26 triệu đồng mà được xe ngon như Evo Grand. Dùng số tiền mua xe xăng thì thậm chí còn chưa mua được một số mẫu xe tay ga phổ thông cỡ nhỏ", người dùng Thành Nam nói trên một diễn đàn tài xế ở Hà Nội.

Hơn thế, anh Nam còn tỏ ra hài lòng bởi khi chuyển sang Evo Grand, anh hoàn toàn không cần lo tiền xăng mỗi ngày. "Nếu sạc ở nhà thì so với tiền đổ xăng, vẫn tiết kiệm được gần triệu bạc. Nếu sạc ở trạm công cộng thì thậm chí chẳng mất đồng nào tới tháng 5/2027, dù di chuyển nhiều hay ít", anh Nam nói.

Anh cũng cho rằng sử dụng xe điện hiện tại "tiện không kém xe xăng" bởi mạng lưới trạm sạc công cộng của V-Green hiện tại đã phủ khắp nơi. Ngay cả tại các trạm sạc ô tô, người dùng đều có thể dễ dàng tìm kiếm ổ sạc cho xe máy điện.

Chưa kể, theo anh, Evo Grand đang trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết kể từ sau khi VinFast mở rộng chính sách thúc đẩy chuyển đổi xanh ra 34/34 tỉnh, thành phố. Theo đó, từ ngày 22/8, khách hàng mua xe máy điện VinFast sẽ được giảm ngay 10% giá bán. Nếu mua cho mục đích cá nhân, người dùng có thể vay trả góp tới 80% và chỉ cần thanh toán trước 10% để nhận xe. Đồng thời, VinFast tặng 100% lệ phí trước bạ cho tất cả chủ xe đến hết 31/12/2025.

Đặc biệt, với tài xế như anh Nam, nếu mua Evo Grand vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform, mức vay hỗ trợ lên tới 90%, đồng nghĩa có thể nhận xe với 0 đồng vốn ban đầu và được GSM đảm bảo chia sẻ doanh thu cố định 90% trong 3 năm. "Như vậy thì đúng là chưa đầy 2 tháng có thể hoàn vốn vì phần lớn thu nhập được giữ lại cho bản thân, chi phí bỏ ra thì ít", anh khẳng định.

Anh Minh cho biết, đã tham khảo nhiều bạn bè chạy dịch vụ bằng xe điện và hoàn toàn tự tin chuyển đổi bởi hệ thống xưởng dịch vụ của VinFast ở đâu cũng có. Đây là vấn đề quan trọng mang lại sự yên tâm cho khách hàng trên mỗi chặng đường.

"Chi ít, thu nhiều, lại sở hữu thiết kế và trang bị tối ưu, Evo Grand nhiều khả năng sẽ trở thành xe máy điện quốc dân mới trong tầm giá dưới 30 triệu đồng", vị khách hàng khẳng định.