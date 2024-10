Lý do trẻ em không nên ngồi ghế trước trên ô tô

Theo phân tích của các chuyên gia, trẻ em thường hiếu động, tò mò và thích nghịch ngợm, nếu ngồi ở ghế trước ô tô, rất dễ gây ra hành động khiến người lái mất tập trung, dẫn đến gây tai nạn.

Cũng chính vì điều này, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên xe ô tô thì không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe chỉ có một hàng ghế.

Người lái xe có trách nhiệm kiểm tra, sử dụng và hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em phù hợp.

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026.

Chuyên gia khuyến cáo không để trẻ em ngồi ghế trước ô tô. (Ảnh minh họa)

Mặt khác, theo nhận định của các chuyên gia về an toàn, ghế trước là các vị trí nguy hiểm nhất trên ô tô trong những trường hợp va chạm xảy ra, vì đây chính là khu vực tiếp xúc gần và trực tiếp nhất với các chướng ngại vật hoặc nguyên nhân gây tai nạn nhiều hơn so với ghế phía sau xe.

Cùng với đó, hệ thống an toàn chính của ô tô, bao gồm túi khí và dây đai an toàn ở khu vực ghế trước được các nhà sản xuất thiết kế để bảo vệ người ngồi ở các vị trí này. Tuy nhiên, những thiết kế này chỉ để dành đảm bảo an toàn cho người lớn, còn trẻ em do thể trạng nhỏ, không phù hợp với các hệ thống này.

Vì thế, không may trong trường hợp xảy ra tai nạn, nếu không được bảo vệ tốt nhất, trẻ em có thể gặp nguy hiểm hơn người lớn so với cùng một vị trí ngồi.

Bên cạnh đó, khả năng tự chủ và ý thức về hành vi của trẻ em thường chưa cao. So với người lớn, trẻ em chưa hoàn thiện khả năng suy nghĩ và kiểm soát hành vi của mình, đồng thời thường có tính hiếu động, tò mò và thích nghịch ngợm. Do vậy, nếu để trẻ em ngồi ở ghế trước, rất dễ gây ra những hành động khiến người lái mất tập trung, dẫn đến tai nạn trên đường.

Đồng thời, hệ thống khung xương của trẻ em vẫn đang trong giai đoạn phát triển, dễ gặp phải những tổn thương nghiêm trọng hơn so với người lớn. Trong khi đó, vị trí hàng ghế đầu cũng đưa trẻ em gần với điểm va chạm thông thường.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, ghế sau chính là vị trí lý tưởng giúp trẻ em hạn chế thương tích trong trường hợp xảy ra va chạm.