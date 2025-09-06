Biển tên của ông Pete Hegseth được đổi thành Bộ trưởng Bộ Chiến tranh. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ông Trump đã quyết định tổ chức một cuộc diễu binh đặc biệt tại trung tâm thủ đô Washington hồi tháng 6, khôi phục tên gọi ban đầu của các căn cứ quân sự, triển khai lực lượng vũ trang Mỹ đến biên giới để kiểm soát nhập cư, và triển khai quân đội đến các thành phố lớn để kiểm soát tình hình an ninh.

Ngay sau khi sắc lệnh của Tổng thống Trump được ký kết, Lầu Năm Góc đã nhanh chóng thay đổi biển hiệu tại trụ sở ở Arlington (bang Virginia), bằng cách đổi chức danh Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth trên cửa ra vào thành Bộ trưởng Bộ Chiến tranh và chức danh của cấp phó, Steve Feinberg, thành Thứ trưởng Bộ Chiến tranh.

“Đây là một thay đổi rất quan trọng. Thực sự hướng đến chiến thắng”, ông Trump phát biểu khi ký sắc lệnh tại một buổi lễ ở Phòng Bầu dục.

Việc đổi tên các bộ rất hiếm khi xảy ra và cần có sự chấp thuận của Quốc hội. Tuy nhiên, ông Trump vẫn đặt câu hỏi liệu ông có thực sự cần sự chấp thuận của Quốc hội hay không, mặc dù các nghị sĩ Cộng hòa nắm giữ thế đa số mong manh ở cả Thượng viện và Hạ viện.

Hai thượng nghị sĩ Cộng hòa - Mike Lee (bang Utah) và Rick Scott (bang Florida), cùng hạ nghị sĩ Cộng hòa - Greg Steube (bang Florida), đã đệ trình một dự luật vào hôm 5/9 để thông qua sự thay đổi này.

Bộ trưởng Pete Hegseth hoan nghênh việc đổi tên, nói rằng đây là điều mà ông đã ủng hộ từ lâu. “Chúng ta sẽ tấn công, chứ không chỉ phòng thủ. Tấn công tối đa, chứ không chỉ hời hợt”, ông Hegseth nói.

Bộ trưởng cho biết, việc đổi tên "không chỉ là vấn đề ngôn từ - mà còn là tinh thần chiến binh".

Bộ Quốc phòng Mỹ từng được gọi là Bộ Chiến tranh cho đến năm 1949, khi Quốc hội hợp nhất Lục quân, Hải quân và Không quân sau Thế chiến thứ hai. Các nhà sử học cho rằng, cái tên Bộ Quốc phòng được chọn để ám chỉ Mỹ sẽ tập trung vào việc ngăn ngừa xung đột.

Việc đổi tên một lần nữa sẽ rất tốn kém, đòi hỏi phải cập nhật các biển hiệu và tiêu đề thư không chỉ được sử dụng bởi các quan chức tại Lầu Năm Góc mà còn bởi các cơ sở quân sự trên khắp thế giới.

Trước đó, nỗ lực của cựu Tổng thống Joe Biden nhằm đổi tên 9 căn cứ dự kiến sẽ tiêu tốn của Lục quân 39 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, ông Hegseth đã đảo ngược quyết định này trong năm nay.

Các nhà phê bình cho rằng việc đổi tên theo kế hoạch không chỉ tốn kém mà còn gây xao nhãng không cần thiết cho Lầu Năm Góc.

Năm nay, một trong những đồng minh thân cận nhất của ông Trump tại Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ James Comer đã đề xuất một dự luật giúp tổng thống dễ dàng tái cấu trúc và đổi tên các cơ quan.

"Chúng tôi sẽ làm điều đó. Tôi chắc chắn Quốc hội sẽ ủng hộ nếu cần thiết. Cụm từ ‘Quốc phòng’ mang tính phòng thủ. Chúng tôi muốn phòng thủ, nhưng chúng tôi cũng muốn tấn công nếu cần thiết", ông Trump phát biểu hồi tháng trước.