Lý do Tổng thống Biden mang đoàn xe 85 chiếc đến Ý

Nhà lãnh đạo Mỹ gây chú ý khi được hộ tống bởi 85 chiếc xe, tạo thành một hàng dài trên đường phố. Ban đầu, đoàn xe khiến Tổng thống Biden bị chỉ trích vì ông cam kết chống biến đổi khí hậu, trong khi 85 chiếc xe thải ra một lượng lớn khí thải carbon.

Nhưng sau đó, nguyên nhân khiến Tổng thống Biden phải sử dụng đến 85 chiếc xe hộ tống được hé lộ: Do quy định chống dịch Covid-19 của Ý. Cụ thể, mỗi ô tô chỉ được chở tối đa 3 người, bao gồm cả tài xế để tránh virus SARS-CoV-2 lây lan.

Đoàn xe 85 chiếc hộ tống Tổng thống Biden ở thủ đô Rome - Ý ngày 29-10. Ảnh: REX

Theo Daily Mail, Tổng thống Biden đến thủ đô Rome trên chiếc Air Force 1 (Không lực Một) vào ngày 28-10. Các máy bay phản lực quân sự riêng biệt được sử dụng để vận chuyển chiếc chuyên xa The Beast (Quái thú) và trực thăng Marine One của tổng thống cùng nhiều nhân viên an ninh.

Mặc dù tuân thủ quy định chống dịch Covid-19 của Ý nhưng Tổng thống Biden ít nhiều cũng bị chỉ trích. Tờ Business Insider từng đưa tin hai chiếc "Quái thú" và "Không lực Một" bị một số người Mỹ xem là không đủ thân thiện với môi trường với chi phí vận hành hơn 200.000 USD/giờ.

Bản thân chiếc "Quái thú" nặng khoảng 9 tấn, trang bị động cơ diesel 5L và mức tiêu hao nhiên liệu là 8 MPG (dặm/gallon).

Từ trên xuống: máy bay Boeing C-17A Globemaster III, trực thăng Marine One và ô tô "Quái thú". Ảnh: EPA, Daily Mail

Trong chuyến công du đến Ý và Scotland lần này, 4 máy bay và các ô tô của Tổng thống Biden dự kiến thải ra 998 tấn khí CO 2, bao gồm 980 tấn khí CO 2 từ máy bay và phần còn lại là từ ô tô.

Các máy bay trong đoàn của Tổng thống Biden có chiếc Boeing 747 mang tên "Không lực Một", một chiếc làm "mồi nhử" tương tự và 2 chiếc C-17 Globemaster khổng lồ. Mỗi chiếc máy bay phản lực đó thải ra trung bình 24,5 kg carbon mỗi dặm bay (1,6 km), còn chiếc "Quái thú" tạo ra gần 4 kg carbon mỗi dặm di chuyển (1,6 km), gấp 10 lần so với một chiếc ô tô thông thường.

Trong chuyến đi ngắn ngủi từ Villa Taverna tới TP Vatican để gặp Giáo hoàng Francis ngày 29-10, đoàn xe của Tổng thống Biden ước tính thải ra tổng cộng 170 kg carbon cho quãng đường dài 7 km.