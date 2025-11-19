Lý do Thùy Tiên được hưởng 30% lợi nhuận sau phiên livestream "khủng"

Sáng 19/11, TAND TP.HCM đã thẩm vấn 5 bị cáo về tội "lừa dối khách hàng" khi quảng bá kẹo Kera không đúng sự thật, thu lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng, xảy ra tại Công ty CP tập đoàn Chị Em Rọt.

5 bị cáo gồm: Lê Tuấn Linh (36 tuổi, giám đốc); Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng du mục, 30 tuổi), Chủ tịch HĐQT; Phạm Quang Linh (27 tuổi, Quang Linh Vlogs, thành viên HĐQT); Lê Thành Công (36 tuổi, thành viên HĐQT) và hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên (27 tuổi, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021).

Tại phiên tòa sáng 19/11, sau khi đại diện VKS công bố bản cáo trạng, HĐXX bắt đầu thẩm vấn các bị cáo.





Trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt) khai 6 cổ đông của công ty trao đổi thông tin với nhau qua nhóm Zalo. Mọi người ban đầu thống nhất chia tỷ lệ phần trăm cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên là 25%. Sau phiên livestream đầu tiên vào ngày 12/12/2024, lúc này chưa có hàng bán, chỉ chạy thử, nhưng lượng khách hàng chốt đơn nhiều, nên các cổ đông thống nhất tăng tỷ lệ của Tiên lên 30%.

HĐXX hỏi bị cáo ai là người đề xuất tăng tỷ lệ của Nguyễn Thúc Thùy Tiên, bị cáo Linh khai không nhớ. Trong khi đó, bị cáo Lê Thành Công khai Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh Vlogs) là người đề xuất tăng tỷ lệ cho Tiên và được các cổ đông khác đồng ý.

Khi HĐXX hỏi, "Vì sao trợ lý của Quang Linh lại đề xuất tăng tỷ lệ cho Tiên mà không đề xuất tăng cho Linh?". Bị cáo Công trả lời, "Trong Công ty Chị Em Rọt, mọi người đều nhận thấy Tiên có vai trò lớn sau phiên livestream đầu tiên. Tiên cũng chỉ tham gia sản phẩm này nên mọi người thống nhất tăng cho Tiên lên 30%".

Theo bị cáo Công, thỏa thuận góp vốn và phân chia tỷ lệ với Thuỳ Tiên chỉ bằng miệng chứ thực tế Tiên chưa góp tiền vào doanh nghiệp.

Thùy Tiên tại phiên tòa sáng 19/11

Theo cáo trạng, thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies - kẹo Kera là sản phẩm của Công ty Chị Em ký hợp đồng với Công ty Asia sản xuất.

Quá trình Công ty Asia sản xuất kẹo Kera, các bị cáo đã không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm; biết rõ hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera rất thấp, không như quảng cáo "1 viên kẹo bằng một đĩa rau"... nhưng vẫn ban hành công bố kẹo Kera với 10 loại rau, củ, quả chiếm tỉ lệ 28,13%.

Các bị cáo đã livestream (phát video trực tiếp thông qua các nền tảng trực tuyến trong thời gian thực) tổng cộng 6 lần để bán tổng cộng 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu tổng số tiền hơn 17,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.

Sau khi xảy ra tranh cãi về hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera, đầu tháng 3/2025, Thùy Tiên đề nghị và được Lê Thành Công trao đổi với Lê Tuấn Linh, ký hợp đồng hợp thức hợp tác quảng cáo giữa Công ty Chị Em Rọt với Công ty Sen Vàng (đơn vị quản lý Thùy Tiên). Mục đích loại bỏ vai trò của Thùy Tiên với tư cách là chủ sở hữu sản phẩm, Tiên chỉ là người quảng cáo. Bà Phạm Kim Dung đồng ý giao cho chị Phạm Thị Việt Mỹ trao đổi với Tiên về nội dung hợp đồng. Sau khi Tiên thống nhất dự thảo hợp đồng, chị Mỹ chuyển nội dung cho chị Thái Trần Minh Tâm soạn thảo Hợp đồng và trình anh Dương Đình Phan ký hợp đồng.

Hợp đồng được ký ngày 7/3/2025 nhưng đề ngày 5/12/2024 (trước thời điểm Tiên đăng quảng cáo kẹo Kera ngày 12/12/2024 với tiêu đề "CHÍNH THỨC RA MẮT THƯƠNG HIỆU “KERA” - SỰ KẾT HỢP GIỮA CER GROUP VÀ THÙY TIÊN"), theo yêu cầu của Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Đối với bà Dung cùng 3 cá nhân tại Công ty Sen Vàng, CQĐT xác định đã không tham gia bàn bạc, trao đổi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố kẹo Kera. Việc Thùy Tiên tham gia làm đại diện hình ảnh, quảng bá kẹo Kera là việc cá nhân, không đại diện cho công ty.

Chỉ đến ngày 7/3/2025, sau khi được Tiên nhờ, bà Dung mới chỉ đạo 3 cá nhân tại công ty soạn thảo, ký hợp đồng để giúp giữ gìn hình ảnh cho Thùy Tiên, tránh ảnh hưởng đến công ty. Công ty Sen Vàng và 4 cá nhân không được hưởng lợi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố kẹo Kera và từ việc ký hợp đồng trên cho Tiên.

Do đó, hành vi của bà Phạm Thị Kim Dung cùng 3 cá nhân tại Sen Vàng không cấu thành tội phạm, không có dấu hiệu đồng phạm về tội lừa dối khách hàng.