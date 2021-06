Thông tin trên báo Sức khỏe & Đời sống, theo một nghiên cứu năm 2004 đăng trên tờ Journal of Medical Entomology, những người có nhóm máu O thường hấp dẫn muỗi hơn so với người có nhóm máu khác (A, B và AB). Nghiên cứu này ngay lập tức làm sáng tỏ một thực tế người hay bị muỗi đốt nhất theo thứ tự là nhóm máu O, tiếp theo là nhóm máu A, nhóm máu B và cuối cùng là nhóm máu AB.



Ngoài ra, phụ nữ mang thai cũng dễ bị muỗi đốt hơn so với người già và trẻ em. Cũng theo nghiên cho thấy phụ nữ mang thai dễ bị muỗi đốt hơn gấp 2 lần so với người khác. Điều này là do muỗi bị thu hút bởi những người có tốc độ chuyển hóa cao vì họ sản sinh nhiều carbon dioxid và phụ nữ mang thai có tốc độ chuyển hóa cao hơn những người khác.

Người mặc quần áo sáng màu ít bị muỗi đốt hơn quần áo tối màu. Đa số các loài muỗi đều thích ánh sáng mờ; tối quá hoặc sáng quá đều không hợp chúng. Khi chúng ta mặc quần áo sẫm màu, ánh phản quang hơi tối rất hợp với tập tính hoạt động của muỗi. Ngược lại, quần áo màu trắng phản quang mạnh sẽ xua đuổi muỗi tránh xa. Vì thế, người mặc quần áo sẫm màu dễ bị đốt nhiều hơn người mặc sáng màu là vậy.

Muỗi Aedes aegypti đang chích người. Ảnh: Guardian





Theo báo Tuổi Trẻ, các nhà nghiên cứu ở Đại học Washington đã tìm ra cơ chế của việc chọn lựa "mục tiêu người" của loài muỗi. Họ đã hiểu được tại sao có những người lại thu hút loài muỗi cứ như thể cái nam châm hút muỗi vậy.

Theo đó các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm đưa những chiếc cổ tay áo có mùi mồ hôi người và những chiếc không mùi vào chỗ những con muỗi thí nghiệm. Đa số con muỗi sẽ tìm đến những chiếc tay áo có mùi mồ hôi.

Trong thực tế khi cơ thể đổ mồ hôi, sẽ sản sinh ra một lượng khí cacbon dioxit nhất định, loại khí này rất thu hút muỗi.

Vì vậy nếu bạn thức dậy với cơ thể đầy nốt muỗi đốt , không hẳn vì bạn có loại máu "ngọt" như nhiều người vẫn nghĩ, mà bởi muỗi "đánh hơi" tìm đến bạn qua tuyến mồ hôi. Bởi vậy hãy đảm bảo là mình đã tắm sạch sẽ và mắc màn trước khi đi ngủ để tránh muỗi đốt.