Lý do Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao bị chất vấn

Hải quân Mỹ âm thầm sa thải hoặc điều chuyển một số sĩ quan cấp cao nhưng không công bố như thông lệ trước đây, làm dấy lên những phản ứng trái chiều tại Quốc hội.

Hai nghị sĩ đảng Dân chủ cho biết Hải quân Mỹ không thông báo với Quốc hội về việc sa thải toàn bộ ban chỉ huy tàu ngầm tấn công hạt nhân vào tháng trước, sau khi phương tiện này xảy ra va chạm dưới nước. Ngoài ra, quan chức quốc phòng thông tin, Hải quân cũng cách chức chỉ huy một tàu khu trục được triển khai tới Trung Đông hồi tháng 9.

Chuẩn đô đốc hải quân Brian Monahan, Giám đốc Văn phòng Y tế Quốc hội Mỹ cũng rời nhiệm sở trong thời gian quân chủng này tiến hành điều tra mà không có thông báo công khai từ hải quân. Thông tin ông Monahan rời chức vụ được hai thượng nghị sĩ Mike Rounds và Alex Padilla xác nhận hôm 12/11.

Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao. (Ảnh: Getty)

Cùng với đó, AP dẫn lời một quan chức quốc phòng giấu tên cho biết hải quân Mỹ hôm 27/9 còn sa thải bà Caitlin Cunningham, chỉ huy khu trục hạm USS Michael Murphy - chiến hạm được triển khai để hỗ trợ cuộc chiến chống Iran, do mất lòng tin.

Những trường hợp trên đều đi ngược lại thông lệ lâu nay của Hải quân Mỹ, vốn thường công bố những quyết định cách chức quan trọng liên quan đến chỉ huy và quan chức cấp cao. Những động thái này cũng diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ ngày càng hạn chế công khai thông tin về hoạt động quân sự, đặc biệt là tại Trung Đông.

Trong thư gửi quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao cùng tư lệnh hải quân Daryl Caudle, hạ nghị sĩ Dân chủ Joe Courtney và Adam Smith bày tỏ “thất vọng sâu sắc” vì hải quân không thông báo cho Ủy ban Quân vụ Hạ viện rằng đã sa thải chỉ huy, phó chỉ huy và thủy thủ trưởng của tàu ngầm tấn công nhanh USS South Dakota.

“ Dù gần một tháng kể từ khi bộ ba chỉ huy bị cách chức, Ủy ban Quân vụ Hạ viện vẫn chưa được thông báo về động thái nhân sự này và sự cố liên quan. Ngày 12/11, một bài báo được đăng về sự cố trên, trong đó có xác nhận từ văn phòng truyền thông của Tư lệnh Lực lượng Tàu ngầm Đại Tây Dương rằng sĩ quan chỉ huy của USS South Dakota hôm 14/10 bị cách chức” , bức thư có đoạn.

Trong bức thư, họ cũng đề nghị được cung cấp câu trả lời đối với loạt câu hỏi, trong đó có lý do quốc hội không được thông báo về việc kíp chỉ huy của tàu ngầm USS South Dakota bị cách chức.

Những diễn biến trên có thể khiến phiên điều trần phê chuẩn quyền Bộ trưởng Hải quân của ông Hùng Cao vào tuần tới trở nên căng thẳng, khi ông đang tìm cách chính thức đảm nhận vị trí lãnh đạo dân sự cao nhất của lực lượng này.

Hiện tại, ông Hùng Cao và ông Caudle đều chưa bình luận về thông tin trên.

Theo thông lệ, Hải quân Mỹ thường công bố quyết định cách chức những sĩ quan như bà Cunningham chỉ trong vòng vài ngày. Tuy nhiên, lần này lực lượng không đưa ra bất kỳ phản hồi công khai nào, ngay cả khi được truyền thông đề nghị xác nhận thông tin.