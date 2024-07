Lý do phim vụ ám sát Tổng thống Hàn Quốc gây sốt

Loạt phim The Whirlwind (Tựa Việt: Cơn lốc ) gây chú ý vì quy tụ hai ngôi sao nổi tiếng Sol Kyung Gu và Kim Hee Ae. Dù chọn đề tài chính trị khô khan, series vẫn thu hút người xem nhờ kịch bản hấp dẫn, nhiều nút thắt khó đoán.

Tác phẩm lập tức gây sốt khi chiếu trên Netflix, nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng các chương trình truyền hình ăn khách nhất tại nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam.

Kịch bản hấp dẫn

Bộ phim lấy bối cảnh Hàn Quốc giả tưởng khi những viên chức cấp cao trong bộ máy nhà nước lợi dụng quyền lực nhằm phục vụ mục đích riêng.

Câu chuyện bắt đầu vài tiếng trước khi Thủ tướng Park Dong Ho (Seol Kyung Gu) bị triệu tập để điều tra về tội tham nhũng. Bị dồn vào chân tường, ông quyết định lên kế hoạch ám sát Tổng thống để có thể tạm nắm quyền tại Nhà Xanh.

Tạo hình của Seol Kyung Gu trong vai Thủ tướng Park Dong Ho.

Mục đích chính của Park Dong Ho là có thể trừng trị được nhóm lợi ích trong bộ máy chính trị đương thời, từ đó thay đổi cục diện quốc gia theo hướng tốt hơn.

Để làm được điều đó, ông phải hạ bệ được Phó Thủ tướng Jung Soo Jin (Kim Hee Ae) - cánh tay đắc lực của Tổng thống, đồng thời lật tẩy mối quan hệ giữa bà và Tập đoàn Daejin giàu có nhưng dính đến nhiều vấn đề tội phạm.

Trước đây, từng có một số phim Hàn khai thác đề tài chính trị, mô tả những đấu đá ngầm xoay quanh giới chính khách như Assembly (2015), Chief of Staff (2019), Queenmaker (2023)… Song, The Whirlwind vẫn được đánh giá cao nhờ phần kịch bản hấp dẫn, lôi cuốn người xem qua từng tập.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại sau bảy năm vắng bóng của biên kịch Park Kyung Soo – nổi tiếng với các series chính luận như Punch (2014–2015), Whisper (2017). Anh cũng là một trong số ít biên kịch truyền hình từng hai lần thắng giải Nghệ thuật Baeksang ở hạng mục Kịch bản xuất sắc .

Suốt 12 tập phim, The Whirlwind cuốn người xem vào cuộc đấu quyền lực giữa qua hai nhân vật chính: Thủ tướng Park Dong Ho và Phó Thủ tướng Jung Soo Jin. Cả hai đều được xây dựng với suy nghĩ phức tạp, tính cách quyết đoán, liên tục đưa ra những nước cờ khó lường nhằm hạ bệ đối phương.

Để kể lại câu chuyện, biên kịch liên tục lồng ghép nhiều cú twist giúp tác phẩm trở nên gay cấn hơn. Khán giả gần như phải “căng não” trước những màn đấu trí, đối thoại đầy ẩn ý giữa các nhân vật, từ đó hiểu rõ hơn về thế giới quan chức phức tạp.

Gần như các nhân vật trong phim đều có động cơ, mục đích riêng khi bước vào con đường chính trị. Song, sức hút của quyền lực đôi lúc khiến họ mờ mắt, sẵn sàng bắt tay với kẻ thù hoặc đưa ra những quyết định trái với pháp luật lẫn đạo đức.

Càng về cuối, càng nhiều nhân vật xuất hiện hơn. Một số tình tiết được cài cắm đôi khi có thể khiến người xem cảm thấy rối rắm và khó theo dõi, nhất là với những ai không quen thuộc với hệ thống chính trị Hàn Quốc.

Một vài hình ảnh trong phim.

Dàn diễn viên thực lực



Bên cạnh kịch bản, một trong những yếu tố giúp phim thành công là diễn xuất chân thật của dàn diễn viên. Đặc biệt, đây là vai chính truyền hình đầu tiên của Sul Kyung Gu sau gần 30 năm sự nghiệp. Trước đó, tài tử sinh năm 1967 chỉ đóng điện ảnh và nổi tiếng với các phim như Peppermint Candy (1999), Oasis (2002), Hope (2013)…

Sul Kyung Gu để lại nhiều thiện cảm khi hóa thân Thủ tướng Park Dong Ho. Ông đã thể hiện tròn trịa cảm xúc của một chính khách phức tạp, nhiều ẩn ức, từ ánh mắt quyết đoán đến gương mặt luôn chất chứa nỗi buồn.

Đứng cạnh Sul Kyung Gu, Kim Hee Ae không hề lép vế khi vào vai Jung Soo Jin - một nữ chính trị gia mưu mô và tham vọng. Ngôi sao của Thế giới hôn nhân (2020) không khiến người xem phải thất vọng khi thể hiện bản lĩnh, sự thông minh và tính cách có phần tàn nhẫn của nhân vật.

Ngoài hai ngôi sao chính, các diễn viên khác không phải là gương mặt nổi tiếng nhưng đều có thực lực và nhiều kinh nghiệm. Mỗi người đều mang đến sự chân thực cho vai diễn, góp phần làm nên thành công của loạt phim.

Diễn xuất của hai ngôi sao Sul Kyung Gu và Kim Hee Ae gần như khó thể chê.

Khi ra mắt, The Whirlwind nhanh chóng tạo nên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả so sánh tác phẩm với các series Mỹ như House of Cards , Designated Survivor … nhưng cho rằng loạt phim Hàn Quốc vẫn giữ được sức hút riêng nhờ kịch bản và diễn xuất của hai ngôi sao chính.

Song, series vẫn mắc một số điểm trừ tương tự nhiều tác phẩm cùng dòng. Có những tình tiết và âm mưu chính trị bị biên kịch xây dựng quá đà, tạo cảm giác phi thực tế. Mặc dù phim là hư cấu, một số khán giả cảm thấy các sự kiện và hành động của nhân vật đôi khi chưa thuyết phục.

Ngoài ra, tác phẩm cũng xây dựng xã hội và thế giới chính trị với góc nhìn hơi tiêu cực. Trong phim, chỉ có một vài nhân vật thực sự chính trực, không bị lay chuyển trước vòng xoáy quyền lực. Song, họ cũng có kết cục không quá tươi sáng, thậm chí có người phải thiệt mạng vì làm quân cờ trong tay người khác.

Bỏ qua những điểm trừ, The Whirlwind vẫn là một series hấp dẫn và đáng xem, đặc biệt là với những ai yêu thích đề tài chính trị hoặc muốn tìm hiểu thêm về hệ thống chính trị Hàn Quốc.