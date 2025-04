Cựu đặc phái viên Hoa Kỳ tại NATO là ông Ivo Daalder đã bình luận trên tạp chí Politico rằng, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người có triển vọng nhất trong các cuộc vận động tranh cử, tác giả của cuốn sách “Trump: Nghệ thuật đàm phán” (Trump: The Art of the Deal), có thể sẽ tìm mọi cách để đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran

Theo ông Ivo Daalder, ông Trump cho đến giờ vẫn chưa đạt được nhiều thành công trong việc thực hiện các thỏa thuận mà ông đã tham gia, ở cuộc xung đột ở dải Gaza, ở Ukraine và cuộc đối đầu với Trung Quốc. Sự thật này có lẽ sẽ đẩy ông đến những quyết định mà chính ông đã từng phủ nhận.

Như tác giả bài viết lưu ý, Nga vẫn chưa nhượng bộ trước nỗ lực của Trump nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine; Israel và Hamas đã thách thức những nỗ lực của ông nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza; còn Trung Quốc dường như không có tâm trạng để đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến thương mại do Washington khơi mào.

Vì vậy, ông Trump chỉ còn lại một ngách, một kẽ hở duy nhất, nơi ông có thể thử vận may và thành công, đó là thỏa thuận hạt nhân Iran.

Chuyên gia Daalder cho biết, xét đến tình hình suy yếu của Tehran và mong muốn đạt được bất kỳ thỏa thuận ngoạn mục nào của Washington thì khả năng thành công của thỏa thuận này là hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng có lẽ nhiều khả năng nó sẽ giống với thỏa thuận mà ông Trump đã hủy bỏ vào năm 2015.

Một chuyên gia về quan hệ quốc tế cho biết, chính sách cây gậy và củ cà rốt hỗn loạn của ông Trump hiện đã dẫn đến cuộc đàm phán đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Iran sau một thập kỷ, trở thành một nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là Iran cũng đang trong tình cảnh tương tự như ông Trump, Tehran dường như cũng hiểu rằng, nếu không đạt được giải pháp ngoại giao thì giải pháp thay thế chính là đối đầu quân sự trực tiếp.

Nhưng ở vào thời điểm hiện nay, chính quyền Tehran có lẽ đang ở tình trạng yếu hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ Chiến tranh Iran-Iraq vào những năm 1980.

Vì vậy, cả hai nhà lãnh đạo Mỹ và Iran đều hiểu rằng, cuộc đàm phán hiện nay là cơ hội duy nhất cho họ thoát khỏi tình trạng khó khăn, nên họ đều quan tâm đến việc đạt được một thỏa thuận, bất kể là nó có tiến bộ hơn so với Thỏa thuận Hạt nhân Iran 2015 hay không, điều đó cũng không quan trọng.

Vì vậy, Daalder dự đoán rằng, có khả năng Hoa Kỳ sẽ chấp nhận thỏa thuận theo các điều khoản của Iran và ngược lại, Tehran cũng sẽ không đưa ra những điều kiện quá đáng để Trump có thể chấp nhận.

Một số chuyên gia nhận định, trước đây, nhiều người ở Hoa Kỳ chỉ trích dự thảo thỏa thuận hạt nhân 2015 vì có giới hạn về thời gian, lần này Tehran đã ám chỉ rằng, họ sẵn sàng chấp nhận thảo luận về các vấn đề khu vực, cũng như giới hạn chương trình hạt nhân của mình.

Tác giả của Politico tin chắc rằng, nếu một thỏa thuận như vậy xảy ra, thì đó sẽ không phải là chiến thắng cho Washington hay là thất bại cho Tehran. Thay vào đó, sự thỏa hiệp sẽ là sự cứu rỗi cho cả hai nhà lãnh đạo, những người đang thấy mình rơi vào tình hình nội bộ khó khăn ở đất nước họ.