Lý do người phụ nữ đi ngược chiều, không chịu nhường đường

Thanh Thảo |

Bà N. thừa nhận hành vi đi không đúng phần đường là vi phạm pháp luật và xin chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Ngày 24-9, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP HCM, cho biết đơn vị đã lập biên bản xử phạt đối với người phụ nữ đi ngược chiều gây xôn xao mạng xã hội.

Theo đó, vào khoảng 15 giờ 50 phút ngày 22-9, từ hình ảnh do người dân cung cấp, chiếc xe ô tô con biển số 61K-130... đi không đúng phần đường quy định trên đường ĐT.742, đoạn qua khu phố Chánh Long, phường Bình Dương, TP HCM.

Lý do người phụ nữ đi ngược chiều, không chịu nhường đường- Ảnh 1.

Nữ tài xế điều khiển xe đi ngược chiều

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP HCM đã xác minh và yêu cầu người điều khiển xe ô tô con nêu trên đến trụ sở làm việc.

Tại buổi làm việc, bà N.T.N.N trình bày, vào thời điểm trên bà lái xe đến phường Bình Dương để làm việc cá nhân. Khi đi đến đoạn đường ĐT. 742 do có công việc vội nên điều khiển xe ô tô đi không đúng phần đường.

Khi vụ việc xảy ra, do nhiều người nhắc bà N. phải lùi xe lại nhưng do tâm lý hoang mang dẫn đến không xử lý kịp thời.

Bản thân bà N. nhận thấy hành vi đi không đúng phần đường là vi phạm pháp luật và xin chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Căn cứ hành vi vi phạm, Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 13 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà N.T.N.N, (SN 1978, ở phường Phú An, TP HCM) về hành vi điều khiển xe ô tô con đi không đúng phần đường.

Bà N. sẽ bị xử phạt với mức tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.


