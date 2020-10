Lý do ngôi sao võ thuật Thành Long không đóng phim Hollywood nữa

Sau khi gây dựng tên tuổi tại quê hương, Thành Long là ngôi sao Hoa ngữ hiếm hoi được Hollywood chào đón qua nhiều tác phẩm nổi bật như Giờ cao điểm, Trưa Thượng Hải, The Foreigner - Kẻ ngoại tộc…



Trong Giờ cao điểm, ngôi sao hành động đóng cặp cùng danh hài Chris Tucker. Họ sắm vai bộ đôi mật vụ Lee - Carter, cùng nhau tìm kiếm cô con gái của Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Mỹ. Sự cứng nhắc của Lee và bản tính xốc nổi của anh chàng da màu liên tục đẩy họ vào nhiều tình huống dở khóc, dở cười. Doanh thu gần 250 triệu USD của Rush Hour khiến phim được làm tiếp hai phần vào các năm 2001 và 2007.

Thành Long trong một cảnh phim Giờ cao điểm.

Sau Giờ cao điểm, Thành Long tiếp tục theo đuổi dòng phim hài - hành động tại Hollywood với Trưa Thượng Hải. Trong phim, ông sắm vai một cấm vệ quân của nhà Thanh, chu du tới tận nước Mỹ để giải cứu công chúa bị bắt cóc. Bạn đồng hành của nhân vật là một tay cướp thất thế, do Owen Wilson thể hiện. Sự kết hợp giữa một cấm vệ quân phương Đông và một chàng cao bồi viễn Tây đã tạo ra vô số tình huống gây cười hiệu quả cho khán giả.

Và vào năm 2016, Thành Long đã nhận được một giải Oscar danh dự cho nhiều thập kỷ làm việc trong lĩnh vực điện ảnh, giúp ông trở thành diễn viên châu Á đầu tiên giành được giải thưởng này.

Thành Long đã nhận được một giải Oscar danh dự năm 2016.

Tuy nhiên, trong 3 năm gần đây, Thành Long hoàn toàn vắng mặt với các sản phẩm của Hollywood. Chuyến đi chơi Hollywood cuối cùng của ông là bộ phim kinh dị sản xuất năm 2017 có tên The Foreigner - Kẻ ngoại tộc. Trong phim, ngôi sao võ thuật châu Á vào vai một người cha mất đi con gái sau vụ khủng bố đẫm máu. Ông quyết tâm tìm ra bằng được danh tính kẻ thủ ác.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Filmelier để quảng bá cho bộ phim mới nhất của mình là The Knight of Shadows: Between Yin and Yang, Thành Long đã giải thích lý do tại sao mình không xuất hiện trong các bộ phim Hollywood nữa.

Thành Long nói: “Trong khi tập trung vào thị trường Trung Quốc, thì ông vẫn "chưa bao giờ rời khỏi Hoa Kỳ". Lý do ông không đóng phim của Hollywood nữa chỉ vì không thể tìm được kịch bản phù hợp".

Sao võ thuật cũng chia sẻ thêm rằng anh muốn đóng nhiều vai đa dạng hơn với các thể loại khác nhau. Đó cũng là lý do tại sao anh phải mất 7 năm trước khi thực hiện The Foreigner - Kẻ ngoại tộc. Đối với Thành Long, anh luôn muốn đảm bảo khán giả nhìn thấy những khía cạnh khác nhau của mình, thấy Thành Long như một diễn viên có thể diễn xuất chứ không chỉ là một ngôi sao hành động. "Tôi không muốn lặp lại chính mình", Thành Long kết lại.

Thành Long là một ngôi sao võ thuật nổi tiếng.

Thành Long sinh năm 1954 tại Hong Kong (Trung Quốc). Ông được mệnh danh là tượng đài võ thuật Trung Hoa. Thành Long gây chú ý qua các bộ phim Kẻ ngoại tộc, Giờ cao điểm, Rồng bất tử, Túy quyền, Câu chuyện cảnh sát…

Thành Long được ghi danh tại Đại lộ Ngôi sao Hong Kong và Đại lộ Danh vọng Hollywood. Đồng thời, cái tên Thành Long cũng được nhắc đến nhiều lần trong các bài hát, phim hoạt hình và trò chơi điện tử.

Ngoài sự nghiệp điện ảnh, Thành Long còn là một ngôi sao của dòng nhạc Cantopop và Mandopop, phát hành được một số album và góp giọng trong những bài hát chủ đề của các phim có sự tham gia diễn xuất của ông. Vào năm 2008, ông đã trình diễn tại Lễ bế mạc Thế vận hội mùa hè 2008.

Nam diễn viên hiện có cuộc hôn nhân kín tiếng với nữ diễn viên Lâm Phụng Kiều. Lâm Phụng Kiều và Thành Long gặp nhau trong một bữa tiệc năm 1981. Cả hai nhanh chóng kết hôn khi còn khá trẻ và có với nhau một người con trai tên Phòng Tổ Danh.