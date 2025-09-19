MK 54 MOD 0 là ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ do Raytheon hợp tác với Hải quân Hoa Kỳ thiết kế. Nó dài 2,71 m, đường kính 32,3 cm và nặng khoảng 276 kg (Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ)

Nội dung hợp đồng

Theo thông báo của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Hoa Kỳ (DSCA) ngày 17/9, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt khả năng Bán Quân sự Nước ngoài (FMS) cho Na Uy về ngư lôi nhẹ MK 54 MOD 0 cùng trang thiết bị đi kèm, ước tính 162,1 triệu USD.

Na Uy đề nghị mua 50 quả MK 54 MOD 0 ở cấu hình “all up round” (sẵn sàng sử dụng).

Gói bán gồm các bộ phận ngư lôi, thùng chứa, phần mềm, khoá huấn luyện, thiết bị hỗ trợ, phụ tùng thay thế, sổ tay và tài liệu kỹ thuật; đồng thời chi phí vận chuyển và hỗ trợ kỹ thuật, kỹ sư, logistic do nhân sự chính phủ Hoa Kỳ và nhà thầu đảm nhiệm.

Thông số kỹ thuật và phát triển

Ngư lôi MK 54 MOD 0 do Raytheon phối hợp với Hải quân Hoa Kỳ thiết kế, dài 2,71 m, đường kính 32,3 cm, nặng khoảng 276 kg, mang đầu nổ khoảng 44 kg.

Hệ dẫn sử dụng hệ dẫn quán tính TG-6000 kết hợp đầu tìm kiếm âm thanh chủ động hoặc thụ động, cho phép phát hiện, phân loại và tiếp cận mục tiêu cả ở vùng ven bờ và vùng nước sâu.

Hệ động cơ dùng nhiên liệu Otto II (động cơ cháy ngoài), đạt tốc độ khoảng 74 km/h. Các phiên bản Mod 1 và Mod 2 đã có nâng cấp phần cứng và phần mềm; Mod 2 tích hợp hệ thống đẩy mới phát triển cùng Australia.

Sản xuất Mod 0 đã kết thúc vào năm 2020, để ngỏ khả năng Na Uy hiện đại hóa kho dự trữ sau này.

Khả năng triển khai và ý nghĩa chiến lược

Về tác chiến, Na Uy có nhiều nền tảng triển khai MK 54. Không quân Hoàng gia Na Uy đã nhận các máy bay P-8A Poseidon, có thể triển khai ngư lôi cho nhiệm vụ tuần tra tầm xa và chống ngầm.

Trực thăng MH-60R Seahawk mới mua sẽ bổ sung khả năng chống ngầm từ tàu. Ngư lôi cũng có thể phóng từ tàu mặt nước, gồm khinh hạm lớp Fridtjof Nansen và sau này là khinh hạm Type 26 mà Na Uy đặt hàng.

Những lực lượng này phản ánh ý định của Na Uy bảo đảm tiếp cận hàng hải, khu vực có bờ biển dài, vùng nước sâu và gần Bắc Cực, nơi hoạt động tàu ngầm Nga vẫn duy trì.

Giới chức Washington cho rằng thương vụ hỗ trợ chính sách đối ngoại và an ninh của Hoa Kỳ bằng cách tăng cường phòng thủ cho một đồng minh NATO.

Việc bổ sung MK 54 không làm thay đổi cán cân quân sự khu vực và sẽ tăng cường khả năng tương tác với các đối tác đã sử dụng hệ thống này.