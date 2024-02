Lý do khiến thị trường điện thoại màn hình gập toàn cầu tiếp tục phát triển chậm hơn

Chỉ số trên thể hiện sự chậm lại lớn so với mức tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm trước về số lượng lô hàng mà lĩnh vực màn hình gập đã đạt được vào năm ngoái. Với 15,9 triệu điện thoại có thể gập lại được phân phối vào năm 2023, chiếm 1,4% tổng số lô hàng điện thoại thông minh trên toàn thế giới vào năm ngoái.

TrendForce nhận thấy, lô hàng điện thoại màn hình gập sẽ tăng lên 17,7 triệu chiếc vào năm 2024, điều này sẽ nâng thị phần điện thoại màn hình gập lên 1,5% trên toàn thị trường. Đến năm 2025, thiết bị gập sẽ chiếm 2% tổng lượng hàng xuất xưởng trong ngành.

Báo cáo trích dẫn hai lý do khiến lượng xuất xưởng điện thoại màn hình gập chậm lại. TrendForce cho biết, lý do đầu tiên là tỷ lệ giữ chân người tiêu dùng thấp do những người lần đầu sở hữu những thiết bị này đã gặp phải sự cố bảo trì với những điện thoại này. Theo báo cáo, điều này đã dẫn đến sự "thiếu tự tin" đối với các thiết bị có thể gập lại. Báo cáo cho biết kết quả là người tiêu dùng không mua chiếc điện thoại màn hình gập thứ hai và thay vào đó đang chuyển sang sử dụng điện thoại hàng đầu.

Lý do thứ hai liên quan đến giá của những chiếc điện thoại này. TrendForce cho biết giá cả vẫn chưa “đạt đến mức phù hợp với người tiêu dùng”. Báo cáo lưu ý rằng việc sản xuất hàng loạt các thành phần chính như Kính siêu mỏng và bản lề có thể giúp giảm giá cho smartphone màn hình gập, cuối cùng dẫn đến chi phí thấp hơn cho người tiêu dùng. Ngoài ra, các nhà cung cấp tấm nền Trung Quốc đang tăng cường xuất khẩu và các công ty này tính phí tấm nền có thể gập lại của họ ít hơn so với các công ty màn hình Hàn Quốc như Samsung Display và LG Display.

Samsung vẫn là công ty dẫn đầu về thiết bị gập lại mặc dù thị phần đã giảm từ 80% vào năm 2022 xuống còn 70% vào năm 2023. Mặc dù luôn chịu áp lực do các lệnh trừng phạt của Mỹ, Huawei vẫn chiếm được một tỷ lệ nhỏ trong thị trường có thể gập lại, đứng ở mức 12 % năm ngoái. Điều đó vượt qua các đối thủ trong nước của Huawei như Xiaomi, Oppo, Vivo; thị phần màn hình gập toàn cầu của bộ ba đều dưới 10%.

Trong năm nay, Trend Force kỳ vọng Samsung sẽ giữ vững vị trí dẫn đầu với 60,4% thị trường màn hình gập và Huawei, hãng vừa công bố mẫu máy vỏ sò Pocket 2 có 4 camera, đang đặt mục tiêu chiếm 19,8% thị trường với các lô hàng thiết bị màn hình gập tích cực. Huawei cũng được đồn đại là đang nghiên cứu sản phẩm màn hình gập ba lần giống như Samsung và điều này có thể mang lại cho thị trường màn hình gập một cơ hội rất cần thiết.