Lý do iPhone của bạn sạc chậm và cách khắc phục

Nếu đây là vấn đề bạn đang gặp phải, bạn nên biết có thể có một vài lý do khác nhau khiến iPhone đang sạc với tốc độ chậm hơn bình thường. Vấn đề có thể liên quan đến chính bộ sạc, ổ cắm sạc bị lỗi hoặc thậm chí là các vấn đề về phần mềm của iPhone. Nếu bạn không chắc chắn về nguyên nhân nào trong số này có thể là nguyên nhân khiến tốc độ sạc chậm của bạn, tốt nhất bạn nên thử các bản sửa lỗi cho từng khả năng và xem cách nào hiệu quả.

Cổng sạc có thể bị bẩn hoặc bị hỏng

Một lý do khiến bạn có thể gặp phải tình trạng tốc độ sạc iPhone chậm là do cổng sạc bị lỗi. Nguyên nhân phổ biến của điều này là do các mảnh vỡ mắc kẹt trong lỗ, dẫn đến nhiễu các chân cắm. Điều này có thể được khắc phục khá nhanh chóng và dễ dàng.

Để làm sạch cổng sạc, bạn sẽ cần lấy một thứ gì đó mà bạn có thể vệ sinh nó một cách an toàn, chẳng hạn như tăm nhựa hoặc gỗ. Trước tiên, hãy tắt iPhone của bạn và đợi một vài giây để đảm bảo rằng nó đã tắt nguồn hoàn toàn và rút bất kỳ thứ gì được kết nối với nó. Từ đó, hãy cẩn thận dán một đầu của móc vào cổng sạc của điện thoại và di chuyển nó xung quanh một chút để loại bỏ bụi bẩn và xơ vải có thể tích tụ. Sau đó, hãy thử cắm lại bộ sạc của bạn và đợi khoảng nửa giờ để xem iPhone của bạn đã sạc ở tốc độ bình thường chưa. Nếu cách này không hiệu quả, sự cố có thể do sự cố với chính bộ sạc hoặc lỗi phần mềm trên iPhone của bạn.

Vấn đề có thể là bộ sạc của bạn, không phải do iPhone

Một vấn đề phổ biến khác gây ra sạc iPhone chậm là bộ sạc thực tế. Nếu các bản sửa lỗi khác không hoạt động, đây có thể là thủ phạm. Sự cố có thể do cáp hoặc bộ chuyển đổi phích cắm trên tường. Để xem liệu đây có phải là lý do khiến bạn gặp sự cố khi sạc hay không, bạn nên kiểm tra bộ sạc để xem có gì bị tắt hay không. Thông thường, lớp bảo vệ trên cáp sẽ bị sờn và gây ra các vấn đề về sạc.

Vấn đề cũng có thể do phích cắm bị lỗi, chẳng hạn như bộ chuyển đổi rẻ tiền có chất lượng kết cấu kém. Nếu bạn mua phích cắm tại một cửa hàng không có tên tuổi hoặc đã sử dụng nó trong nhiều năm, bạn có thể cần phải thay phích cắm mới. Trong khi đó, nếu bạn kiểm tra bộ sạc và nhận thấy dây cáp bị sờn, bạn nên thay thế nó để có được tốc độ sạc đầy đủ và tránh những hư hỏng có thể xảy ra cho thiết bị của bạn. Bạn cũng có thể muốn thử di chuyển bộ sạc sang một ổ cắm khác, vì chính ổ cắm đó có thể là nguồn gây ra sự cố.

Xem iPhone của bạn có cần được cập nhật hay không

Một lý do khác có thể gây ra sự cố sạc iPhone là lỗi phần mềm. Nếu iPhone của bạn hoặc bất kỳ ứng dụng nào của bạn cần được cập nhật, việc sử dụng phần mềm đã lỗi thời có thể gây ra sự cố khi sạc. Người dùng iPhone trước đây đã phải đối mặt với nhiều sự cố sạc khác nhau sau các bản cập nhật iOS và có khả năng các lỗi tương tự có thể xuất hiện trong tương lai. Để kiểm tra xem thiết bị của bạn có bản cập nhật khả dụng cần được cài đặt hay không, hãy chuyển đến ứng dụng Cài đặt, sau đó nhấn vào Chung> Cập nhật phần mềm.