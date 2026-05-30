Lý do Hương Giang ngơ ngác, đứng bất động khi được gọi tên vào Top 18 Miss Grand

Tối 30/5, Chung kết Miss Grand International All Stars 2026 chính thức diễn ra tại Thái Lan với sự theo dõi của đông đảo khán giả quốc tế. Ngay sau phần đồng diễn mở màn, ban tổ chức đã công bố danh sách Top 18 thí sinh xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng trong. Hương Giang - là một trong những cái tên được xướng lên đầu tiên. Tuy nhiên, thay vì lập tức tiến về phía sân khấu như nhiều thí sinh khác, Hương Giang lại lộ rõ biểu cảm ngơ ngác, đứng bất động trong vài giây và liên tục nhìn sang các thí sinh bên cạnh như để xác nhận lại thông tin.

Khoảnh khắc này nhanh chóng lọt vào ống kính truyền hình trực tiếp và trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội. Theo ghi nhận từ livestream, nguyên nhân xuất phát từ việc MC của cuộc thi phát âm tên Hương Giang chưa thực sự rõ ràng. Bên cạnh đó, phần đọc tên quốc gia diễn ra khá nhanh khiến cả khán giả lẫn chính người đẹp Việt Nam đều mất vài giây mới nhận ra mình vừa được gọi tên vào Top 18.

Chỉ đến khi các thí sinh xung quanh phản ứng và Hương Giang xác nhận lại chắc chắn người được gọi là mình, cô mới bật cười rồi nhanh chóng bước lên sân khấu. Loạt biểu cảm hoảng hốt, bất ngờ của đại diện Việt Nam sau đó được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn sắc đẹp.

Hương Giang đứng bất động, phải loay hoay xác nhận với mọi người xung quanh khi được gọi vào top 18

Hương Giang bất ngờ khi được xướng tên vào top 18

Sau khi đã xác nhận đúng thông tin, cô tự tin tiến thẳng vào vòng trong

Sau đó, Hương Giang còn một lần nữa khiến khán giả bật cười khi được xướng tên nhận giải thưởng World's Choice Award. Theo nhiều fan sắc đẹp, chiến thắng này đến khá bất ngờ bởi lượng bình chọn của Hương Giang chỉ tăng tốc mạnh mẽ ở những giờ cuối cùng trước khi cổng vote đóng lại. Chính vì vậy, ngay cả người đẹp Việt Nam dường như cũng không nghĩ mình sẽ được gọi tên.

Đáng chú ý, khi MC công bố kết quả, cách phát âm tên thí sinh một lần nữa khiến Hương Giang không nghe rõ. Đại diện Việt Nam tiếp tục lộ vẻ mặt bất ngờ, liên tục nhìn xung quanh trước khi nhận ra mình chính là chủ nhân của giải thưởng.

Hương Giang tiếp tục ngơ ngác khi nhận giải World's Choice Award

Hương Giang được gọi tên chiến thắng giải bình chọn, lần thứ 2 được xướng tên vào top 18

Vì Hương Giang đã vào top 18 nhờ điểm số, nên người ở vị trí tiếp theo cô trong giải World's Choice Award sẽ vào vòng trong

Dù liên tiếp gặp những khoảnh khắc "đứng hình" trên sân khấu, phần đông khán giả Việt lại tỏ ra thích thú trước phản ứng chân thật của Hương Giang. Nhiều người cho rằng chính sự ngơ ngác, đáng yêu này đã tạo nên những khoảnh khắc thú vị trong đêm Chung kết. Quan trọng hơn, việc lọt vào Top 18 cùng chiến thắng World's Choice Award được xem là những tín hiệu tích cực đầu tiên dành cho đại diện Việt Nam trong hành trình chinh phục vương miện Miss Grand All Stars. Chính vì vậy, người hâm mộ trong nước đang vô cùng hào hứng và tiếp tục dõi theo từng diễn biến của Hương Giang ở chặng cuối cuộc thi.

Hương Giang tự tin, nổi bật trong top 18 cô gái chinh phục vương miện

Điểm đặc biệt nhất của đêm Chung kết Miss Grand All Stars năm nay nằm ở cơ chế tính điểm hoàn toàn mới. Theo đó, mỗi vòng thi sẽ được chấm dựa trên tỷ lệ 70% điểm từ ban giám khảo và 30% từ bình chọn của khán giả. Tuy nhiên, khác với nhiều cuộc thi sắc đẹp trước đây, toàn bộ điểm số sẽ được đưa về 0 sau mỗi vòng. Điều này đồng nghĩa mọi thí sinh đều có cơ hội làm lại từ đầu ở từng chặng, không ai được hưởng lợi thế từ thành tích trước đó.

Ban tổ chức sẽ chọn Top 18 gồm 15 thí sinh có thành tích tốt nhất cùng 3 suất đặc cách dành cho chủ nhân các giải thưởng World's Choice Award, Best Runway Award và Portrait Challenge Winner. Từ Top 18, các thí sinh tiếp tục bước vào những vòng loại trực tiếp để lần lượt chọn ra Top 10, Top 5 và Top 3. Ở mỗi vòng, điểm số đều được tính lại hoàn toàn dựa trên 70% đánh giá của ban giám khảo và 30% bình chọn từ khán giả.

Chính cơ chế "reset điểm" liên tục khiến cuộc đua năm nay được đánh giá là khó lường hơn bao giờ hết. Một thí sinh dù dẫn đầu xuyên suốt các vòng trước vẫn có thể bị loại nếu không giữ được phong độ ở vòng tiếp theo. Ngược lại, những gương mặt từng có thứ hạng khiêm tốn hoàn toàn có cơ hội tạo nên cú bứt phá ngoạn mục nếu tỏa sáng đúng thời điểm. Đây cũng là lý do cuộc thi năm nay được ví như một "trận chiến sinh tồn" của các nữ hoàng sắc đẹp.

Cách tính điểm độc đáo của Miss Grand năm nay

