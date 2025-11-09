Lý do Hoà Minzy giàu có nhưng không trả một lần hết nợ cho Văn Toàn

Trên mạng xã hội mới đây, Hoà Minzy lại khiến dân tình bật cười vì màn trả nợ hài hước liên quan đến người bạn thân thiết - cầu thủ Văn Toàn. Hoà Minzy kể thường xuyên bị Văn Toàn đòi nợ, gọi anh bạn thân là "chủ nợ khổ nhất thế giới" rồi chuyển trả Văn Toàn 300 triệu đồng. Câu chuyện "nợ nần không hồi kết" giữa cặp bạn thân showbiz - sân cỏ này vốn đã là "chuyện muôn thuở", nhưng lần này, chuyện Hoà Minzy trả nợ nhỏ giọt cho Văn Toàn lại khiến ai nấy đều vừa buồn cười vừa... cảm động.

Cụ thể, dưới bài đăng của Hoà Minzy, một người hâm mộ đã tinh ý dự đoán: "Hoà kiếm được nhiều tiền, lẽ ra cứ trả nợ thằng bạn thì xong lâu rồi. Nhưng em Hoà lại khất nợ rồi chia ra để trả thành nhiều lần, bởi Hoà muốn làm từ thiện, cho đi giúp đỡ đồng bào gặp nạn trước. Khâm phục tấm lòng của Hoà quá!".

Đáp lại, nữ ca sĩ quê Bắc Ninh hóm hỉnh bình luận: "May mà thằng bạn em cũng hiểu nên nó không chửi em nhiều đâu, thi thoảng mới chửi thôi".

Câu trả lời vừa thật thà vừa duyên dáng của Hoà Minzy khiến netizen được phen cười ngất. Ai cũng biết mối quan hệ giữa cô nàng và Văn Toàn thân thiết đến mức có thể trêu nhau không kiêng nể - một tình bạn 10 năm hiếm có giữa ca sĩ và cầu thủ trong làng giải trí Việt.

Từ những lần "than vãn" bị bạn thân đòi nợ trên mạng cho đến những khoảnh khắc cả hai cùng ủng hộ nhau trong sự nghiệp, Hoà Minzy và Văn Toàn luôn khiến fan ấm lòng. Dù "chưa trả hết nợ", nhưng có lẽ chính sự chân thành, tử tế và tấm lòng hướng về cộng đồng của Hoà Minzy mới là điều khiến người hâm mộ yêu quý cô đến vậy.

Netizen để lại loạt bình luận hài hước: "Thôi Hoà ơi, giữ lại tiền làm từ thiện là đúng, nợ Văn Toàn tính sau cũng được!", "Tình bạn này vừa lầy vừa dễ thương, chẳng ai giận ai nổi", "Văn Toàn chắc cũng quen rồi, cứ lâu lâu được trả góp 1 ít cho vui"...

Ngoài chuyện lý giải việc không trả một lần cho hết nợ Văn Toàn, Hoà Minzy cũng thẳng thắn đáp trả những bình luận "đẩy thuyền" mong đôi bạn thân nên duyên. Hoà Minzy cho biết cô và Văn Toàn không yêu nhau, "không có thể nào yêu nhau" và mong netizen đừng cố chấp quá, mà hãy tin lời mình nói.



