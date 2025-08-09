Lý do hoa hậu Bảo Ngọc được chọn đại diện Việt Nam thi Miss World 2026

Tại sự kiện, đạo diễn Hoàng Nhật Nam nói: "Chúng tôi không quá áp lực với kết quả Miss World năm vừa rồi. Ban tổ chức tìm kiếm hoa hậu hội tụ đầy đủ tiêu chí họ tìm kiếm, từ những giá trị cốt lõi của Beauty with a Purpose, đến trí tuệ, sự hoạt bát và tâm hồn. Tôi tin rằng ban tổ chức sẽ cân nhắc kỹ lưỡng và đưa ra lựa chọn xứng đáng", đạo diễn nói.

Nói về lý do chọn hoa hậu Bảo Ngọc, đạo diễn Hoàng Nhật Nam bày tỏ: "Sau Miss World Vietnam, Bảo Ngọc yêu thích các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa năng lượng tích cực và mang tiếng nói của mình đến với cộng đồng.

Bảo Ngọc để lại ấn tượng cô gái bền bỉ, chăm chỉ. Tôi không ngại 'flex' Bảo Ngọc nỗ lực rất nhiều để có được hôm nay", đạo diễn nói.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc đại diện Việt Nam dự thi Miss World 2026.

Trước sự kỳ vọng của khán giả, Bảo Ngọc chia sẻ quyết tâm: "Tôi tự hào về những thành tích của những đại diện trước. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được tiếp nối và phát huy di sản quý giá ấy".

Nàng hậu cho biết, cô nhắc nhở bản thân, đặt ra hai điều khi thi quốc tế. "Mục tiêu đầu tiên là hết mình để đạt được vị trí cao nhất có thể. Mục tiêu thứ hai là phải tận hưởng trọn vẹn hành trình này, bởi với tôi, kết quả ra sao không ai biết trước, nhưng chắc chắn tôi sẽ biến hành trình ấy thành một hành trình thật ý nghĩa, để khi nhìn lại, bản thân có thể tự hào và người Việt Nam cũng sẽ tự hào khi thấy hình ảnh một cô gái Việt Nam đầy bản lĩnh", cô chia sẻ thêm.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng quang Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022. Cô từng chinh chiến ở Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) và giành ngôi vị cao nhất.

Sau khi đăng quang, cô được trao cơ hội ngồi ghế giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2022. Vào tháng 3 năm nay, Bảo Ngọc tiếp tục đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025.

Bảo Ngọc và đạo diễn Hoàng Nhật Nam.

Ngoài công bố Bảo Ngọc là đại diện Việt Nam tham gia Miss World 2026, ban tổ chức còn chia sẻ về lịch trình cùng những điểm mới của cuộc thi Miss World Vietnam 2025.

Theo đó, đêm chung kết được diễn ra ngày 22/11/2025 tại TPHCM. Tân Hoa hậu sẽ có 2 năm để rèn luyện kỹ năng trước khi đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss World lần thứ 74 (dự kiến tổ chức năm 2027).