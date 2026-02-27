Lý do Hằng Túi không lấy chồng lần 3 dù đã thử váy cưới

Hot mom Hằng Túi (tên thật Nguyễn Bích Hằng, sinh năm 1987) là một trong những gương mặt được chú ý trên mạng xã hội Việt Nam nhờ hình ảnh một bà mẹ 6 con vừa giỏi kinh doanh vừa thẳng thắn trong những chia sẻ về tình cảm, hôn nhân và cuộc sống riêng tư. Cô từng trải qua nhiều biến cố tình cảm, được yêu mến cũng như không ít lần đối mặt với tranh luận từ công chúng.

Chuyện "rương vàng 150 cây" gây sốt mạng xã hội

Đầu tháng 2/2024, Hằng Túi chia sẻ trên trang cá nhân khoảnh khắc được bạn trai đưa tới tiệm vàng làm quà Tết. Ban đầu cô tưởng được tặng cây cảnh nhưng bất ngờ nhận cả "rương 150 cây vàng" tương đương mức giá hàng tỷ đồng theo giá thời điểm đó.

Cô kể lại với giọng hài hước:

"Đang trưa Duy Trần gọi ra bảo 'Anh đưa đi tặng cây làm quà Tết'. Lại cứ tưởng tặng quất tặng lan… Tới nơi hóa ra anh quà Tết cho cả 1 rương 150 cây. Em hoan hỉ xin nhận, gì chứ cây này em thích lắm".

Bài đăng nhận về hàng nghìn lượt tương tác và bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người trêu rằng món quà không chỉ "đẹp mà còn rất thiết thực", trong khi không ít người tranh luận về ý nghĩa của việc tặng quà lớn như vậy trong một mối quan hệ không phải là hôn nhân chính thức.

Không chỉ Tết, bạn trai của Hằng Túi còn ghi điểm bằng những món quà tình cảm khác trong các dịp đặc biệt. Trước đó, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, anh từng chuyển khoản 250 triệu đồng kèm lời nhắn ngọt ngào gửi đến cô, thể hiện sự chiều chuộng và quan tâm trong đời sống hàng ngày.

Sau hai lần đổ vỡ hôn nhân trước với chồng đầu và sau đó là kiến trúc sư Tiến Dũng, Hằng Túi hiện đang có cuộc sống ổn định bên doanh nhân Duy Trần – người cô công khai hẹn hò từ giữa năm 2023.

Trên trang cá nhân, Hằng Túi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc cùng bạn trai doanh nhân trong các chuyến du lịch, công tác kết hợp nghỉ dưỡng, thu hút sự chú ý của đông đảo người theo dõi. Cặp đôi từng đi du lịch cùng các con tại châu Âu trong dịp Tết nguyên đán và khoảnh khắc cầu hôn đầy bất ngờ ở Venice (Ý) được cô kể lại với giọng điệu hài hước:

"Mọi người ơi, thực ra người bản lĩnh hơn cả Hằng ở đây là Duy Trần… màn cầu hôn 'bất ổn' này thì Hằng có bản lĩnh đến mấy cũng không nghĩ tới…".

Bên nhau sau hai lần đổ vỡ và quan điểm về yêu thương

Trong những chia sẻ trước đây, hot mom cũng từng nói về cách tiếp cận tình yêu và hôn nhân bằng góc nhìn thẳng thắn, thực tế thay vì "màu hồng". Việc thừa nhận trải nghiệm, trách nhiệm và sự tôn trọng trong một mối quan hệ là điều cô thường nhấn mạnh.

Không chỉ vậy, mối quan hệ hiện tại còn được đánh giá là gắn kết với các con của Hằng Túi. Theo nhiều clip đăng tải, các con của cô gọi Duy Trần là "bố", thể hiện mức độ thân thiết và vai trò của anh trong cuộc sống gia đình.

Trước khi đến với Duy, Hằng Túi từng sống trong hai cuộc hôn nhân mà mỗi lần kết thúc đều được cô mô tả là "không có phản bội hay xúc phạm nhau", mà xuất phát từ sự khác biệt trong tư tưởng, quan điểm và cách sống. Điều này cho thấy cách cô nhìn nhận các mối quan hệ trước khi quyết định bước tiếp.

Chuyện tình với doanh nhân Duy Trần của Hằng Túi khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi những cử chỉ quan tâm, những món quà ý nghĩa và sự gắn bó cùng các con. Từ hình ảnh hot mom sau hai lần đổ vỡ đến người phụ nữ chọn sống thực tế với tình yêu hiện tại, câu chuyện của cô cũng khiến nhiều người suy ngẫm về cách tiếp cận hôn nhân và tình cảm trong đời sống hiện đại.

Món quà Tết "150 cây vàng" đến năm nay vẫn được nhắc tới, vẫn gây sốt mạng xã hội, nhưng điều đáng chú ý hơn có lẽ là cách Hằng Túi và bạn trai xây dựng một mối quan hệ không chỉ dựa vào vật chất, mà còn kết nối qua chia sẻ, trân trọng và trách nhiệm. Đặc biệt, Tết vừa rồi hot mom 6 con còn bóng gió đăng:

"Chị bạn hôm nay cafe bảo: 'Năm nay tao phải tính đứa con gái nữa thôi chứ không tam nam bất phú'. Hằng thì không cùng quan điểm với chị nhưng mình 5 con cả trai gái mà nói thì bà ấy không tin, lại cũng không quen ai 3 con trai, bà ấy cứ kêu các cụ nói là không sai được!

Vậy qua bài này Hằng muốn trưng cầu ý kiến của mọi ng xem các cụ nói có đúng không theo thực tế mọi người biết ý".

Trước đó, cô từng lộng lẫy trong bộ váy cưới và trải lòng: "Nếu ai quen Hằng và hiểu Hằng sẽ biết Hằng là tuýp phụ nữ gia đình, luôn muốn ổn định tập trung kinh doanh và làm vợ làm mẹ, muốn bảo vệ gia đình. Bản thân Hằng không có người yêu cũ, cũng không thích cảm giác yêu đương cặp bồ, không thể yêu 2 người 1 lúc, yêu thương ai cũng hết lòng, hết sức, sống đàng hoàng, trách nhiệm với gia đình và các con. Có điều càng mong cầu cuộc sống yên ổn và bình yên bao nhiêu thì Hằng lại không có được, một phần tác nhân bên ngoài, một phần cũng do Hằng không muốn thoả hiệp, chấp nhận hay sống giả tạo sai nguyên tắc, mình càng sống hết lòng thì mình càng yêu cầu nhận lại sự trân trọng, trọn vẹn xứng đáng… Có đôi khi mình cố gắng rất nhiều nhưng chỉ vì 1 câu nói 'coi thường hay đá đểu' của đối phương cũng khiến Hằng thà mất hết cũng không sống nhục… Tính nết của mình khó vậy thì biết sao, mình phải chấp nhận miệng đời và vất vả hơn bình thường".