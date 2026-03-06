Lý do giúp tuyển Việt Nam dễ đánh bại Đài Bắc Trung Hoa để vào tứ kết giải châu Á

Trưa mai (7/3), tuyển nữ Việt Nam sẽ đá lượt trận thứ hai bảng C giải Asian Cup nữ 2026 gặp Đài Bắc Trung Hoa. Đây là lúc mà thầy trò HLV Mai Đức Chung đang được đánh giá cao hơn so với đối thủ.

Tuyển nữ Việt Nam đang nắm lợi thế đáng kể về thành tích đối đầu trước Đài Bắc Trung Hoa. Chúng ta đã thắng 2 lần gần nhất trước Đài Bắc Trung Hoa ở Asian Cup nữ, bao gồm trận play-off năm 2022 và cuộc đối đầu tại vòng bảng năm 2006. Đáng chú ý, chiến thắng 2-1 ở lần gặp gần nhất cũng là lần đầu tiên Việt Nam ghi nhiều hơn 1 bàn vào lưới đối thủ này tại giải đấu.

Yếu tố thứ hai giúp tuyển nữ Việt Nam thêm tự tin, xuất phát từ phong độ không tốt của chính đối thủ. Thống kê cho thấy Đài Bắc Trung Hoa đã tịt ngòi ở 6/7 trận vòng bảng gần nhất, trong đó có thất bại 0-2 trước Nhật Bản ở trận ra quân Asian Cup nữ 2026. Trong giai đoạn đó, bàn thắng duy nhất của Đài Bắc Trung Hoa đến từ chiến thắng đậm 5-0 trước Iran ở giải đấu từ năm 2022.

Trái với Đài Bắc Trung Hoa, tuyển nữ Việt Nam lại có phong độ ấn tượng. Tuyển nữ Việt Nam hiện sở hữu chuỗi 3 trận thắng liên tiếp ở Asian Cup nữ, qua đó cân bằng thành tích thắng dài nhất trong lịch sử tham dự giải.

Tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn so với Đài Bắc Trung Hoa.

Dù vậy, tuyển nữ Việt Nam có thể sẽ gặp khó khăn trước Đài Bắc Trung Hoa, bởi đối thủ đang sở hữu một cầu thủ đạt phong độ cao, đó là thủ môn Wang Yu-Ting. Theo thống kê, thủ môn này đã thực hiện 9 pha cứu thua trong lượt trận đầu tiên, nhiều nhất trong số các thủ môn kể từ đầu giải đấu năm nay, và đạt tỷ lệ cứu thua 80%.

Ngoài ra, tuyển nữ Việt Nam cũng chưa đạt hiệu suất thực sự tốt ở hệ thống phòng ngự. Toàn đội chỉ có thể giữ sạch lưới 1 trong số 17 trận gần nhất.

Nhìn chung, tuyển nữ Việt Nam vẫn đang được đánh giá cửa trên so với Đài Bắc Trung Hoa. Nếu thắng trận ngày mai, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đoạt vé vào tứ kết. Tuy nhiên, trong trường hợp chỉ đứng nhì bảng chung cuộc, toàn đội khả năng sẽ gặp nhiều khó khăn do phải chạm trán đội nhất bảng B là Triều Tiên hoặc Trung Quốc. Cả 2 đội này đều sở hữu trình độ hàng đầu châu lục, mạnh hơn hẳn so với tuyển nữ Việt Nam.