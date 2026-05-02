Lý do gây đau đầu, chóng mặt khi ngủ điều hòa

Thời tiết nắng nóng vào mùa hè khiến nhu cầu sử dụng điều hòa nhiệt độ tăng cao, đặc biệt vào ban đêm để cải thiện giấc ngủ. Tuy nhiên, không ít người gặp tình trạng đau đầu, chóng mặt khi thức dậy sau một đêm ngủ trong phòng điều hòa. Hiện tượng này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau.

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Hải Yến, Khoa Thần kinh Đột quỵ, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy, trước hết, việc để nhiệt độ điều hòa quá thấp có thể gây co thắt mạch máu. Khi đó, lưu lượng máu lên não bị giảm, dẫn đến cảm giác đau đầu, nặng đầu hoặc căng vùng trán.

Bên cạnh đó, luồng không khí lạnh thổi trực tiếp vào cơ thể, đặc biệt là vùng đầu và cổ, có thể khiến các cơ bị co cứng. Tình trạng căng cơ vùng cổ vai gáy cũng là yếu tố góp phần gây đau đầu và khó chịu sau khi ngủ dậy.

Không ít người gặp tình trạng đau đầu, chóng mặt khi thức dậy sau một đêm ngủ trong phòng điều hòa, máy lạnh. (Ảnh minh hoạ)

Một nguyên nhân khác thường bị bỏ qua là mất nước. Khi ngủ trong phòng điều hòa, cơ thể vẫn mất nước qua mồ hôi và hơi thở. Nếu không bổ sung đủ nước, quá trình tưới máu não bị ảnh hưởng, gây ra các triệu chứng như chóng mặt, đau đầu.

Không khí khô từ điều hòa cũng có thể kích thích niêm mạc mũi và xoang, dẫn đến phản ứng viêm. Với những người có tiền sử viêm xoang, môi trường khô lạnh kéo dài dễ làm tình trạng nghẹt mũi nặng hơn, dịch trong xoang ứ đọng, gây đau đầu ở vùng trán, gò má hoặc quanh hốc mắt.

Ngoài ra, thói quen đóng kín phòng khi bật điều hòa để tránh thất thoát hơi lạnh có thể làm giảm lưu thông không khí. Điều này khiến nồng độ CO₂ trong phòng tăng nhẹ, oxy giảm, dẫn đến cảm giác mệt mỏi và đau đầu nhẹ khi thức dậy.

Để hạn chế tình trạng này, người dùng nên duy trì nhiệt độ phòng ở mức hợp lý, tránh để quá lạnh hoặc quá khô. Việc uống đủ nước trong ngày, đặc biệt là một cốc nước trước khi ngủ khoảng một giờ, cũng rất cần thiết. Đồng thời, nên tạo các khe thoáng khí nhỏ trong phòng và có thể đặt thêm một chậu nước để tăng độ ẩm không khí.

Trong trường hợp đau đầu không cải thiện, xuất hiện thường xuyên, kéo dài nhiều ngày hoặc đi kèm các dấu hiệu như buồn nôn, chóng mặt, yếu tay chân, nhìn mờ, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám. Đây có thể là dấu hiệu của các bệnh lý như đau nửa đầu, tăng huyết áp, ngưng thở khi ngủ, u não hoặc rối loạn mạch máu não.

Các bác sĩ sẽ dựa vào bệnh sử, thói quen ngủ, tiến hành kiểm tra thần kinh và có thể chỉ định thêm các xét nghiệm như xét nghiệm máu, chụp cộng hưởng từ (MRI) hoặc chụp cắt lớp vi tính (CT) nhằm loại trừ các tổn thương cấu trúc não, từ đó đưa ra phương án điều trị phù hợp.

Huỳnh Duy