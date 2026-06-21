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Lý do Đình Bắc lên thẳng hot search sau khi đi đám cưới Văn Thanh

Hải My
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Visual của Đình Bắc đang được netizen thảo luận rần rần.

Đám cưới tại Hà Nội vào tối ngày 20/6 vừa qua của Văn Thanh và vợ trở thành chủ đề được dân tình quan tâm nhất nhì hiện tại. Bởi cũng khá lâu, người hâm mộ bóng đá mới lại được dịp chứng kiến cuộc hội ngộ của nhiều cầu thủ đình đám như Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Công Phượng, Quế Ngọc Hải,...

Trong đó nhận nhiều sự chú ý hơn cả phải kể đến cầu thủ Đình Bắc. Nam tiền đạo sinh năm 2004 khiến dân tình bàn tán rôm rả bởi diện mạo bảnh bao, khác hẳn với lúc trên sân bóng.

Đình Bắc hội ngộ Quế Ngọc Hải, Văn Hậu tại đám cưới Văn Thanh

Diện mạo điển trai của Đình Bắc khiến nhiều người chú ý

Nam cầu thủ cũng lên hot search, được dân tình tìm kiếm liên tục sau đám cưới

Góp mặt trong ngày vui của đàn anh, Đình Bắc diện áo phông trắng, sơ vin với quần âu. Nam cầu thủ chuộng phong cách đơn giản song vẫn khiến nhiều người mê mẩn bởi vẻ điển trai, visual sáng. Không ít người bày tỏ, Đình Bắc ngày càng thăng hạng nhan sắc, từ cách ăn mặc đến phong thái.

Cũng chính bởi vậy mà sau đám cưới, cái tên Đình Bắc nhanh chóng được cư dân mạng tìm kiếm. Các bài đăng có sự xuất hiện của nam cầu thủ đều thu hút nhiều lượt xem và không ngớt lời khen ngợi.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Đình Bắc nay bảnh trai quá”.

- “Vẫn phong cách sơ vin chỉn chu của anh ấy, sao mê visual này quá”.

- “Lâu lắm lại thấy Đình Bắc lên đồ, điển trai quá”.

- “Đình Bắc nhìn ngoan và chững chạc. Nhan sắc ngày càng thăng hạng thấy rõ luôn”.

- “Nay hết diện sơ mi, ‘cậu bảnh’ chuyển sang diện áo thun rồi. Nhìn đơn giản mà vẫn cuốn sao ấy”.

Sau những thành tích cùng đội tuyển U23 Việt Nam, Đình Bắc trở thành cái tên được nhiều người yêu thích. Nam tiền đạo sinh năm 2004 hiện đang khoác áo CLB Công an Hà Nội.

Nam cầu thủ được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc

Đình Bắc sở hữu hơn 1,3 triệu người theo dõi trên TikTok và hơn 634 nghìn follower trên Facebook. Đây là con số không hề nhỏ, đặc biệt với một cầu thủ trẻ, khiến anh nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các nhãn hàng, trong đó có nhiều thương hiệu thuộc về thời trang, làm đẹp, lifestyle,...

Không ít người còn nhận định Đình Bắc đang là hiện tượng bóng đá số 1 Việt Nam. Bởi không chỉ gây ấn tượng trên sân cỏ, nam cầu thủ còn phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội, trở thành hình mẫu mới của thế hệ cầu thủ trẻ vừa có tài năng lẫn ngoại hình sáng.

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Đình Bắc

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