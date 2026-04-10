HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lý do đằng sau lệnh ngừng bắn 32 giữa giữa Nga và Ukraine

Xuân Mai |

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng thực hiện "các bước đi tương xứng" sau khi Nga tuyên bố ngừng bắn.

Trong một tuyên bố được chia sẻ trên mạng xã hội X, ông Zelensky hôm 10-4 cho biết Ukraine đã nhiều lần khẳng định sẵn sàng đưa ra các biện pháp đáp lại tương tự, đồng thời xác nhận Ukraine sẽ hành động đúng theo đề xuất ngừng bắn của mình trong dịp lễ Phục sinh.

Ông cũng hối thúc Moscow không nối lại các cuộc tấn công sau kỳ nghỉ lễ. Trước đó, hôm 9-4 Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngừng bắn ở Ukraine nhân dịp lễ Phục Sinh của Chính Thống giáo.

Lý do đằng sau lệnh ngừng bắn 32 giữa giữa Nga và Ukraine - Ảnh 1.

Một tòa nhà hư hại trong cuộc không kích của Nga ở Odessa – Ukraine. Ảnh: AP

Theo hãng thông tấn Anadolu, lệnh này có hiệu lực từ 16 giờ ngày 11-4 cho đến hết ngày 12-4, kéo dài 32 giờ, để chào đón kỳ nghỉ lễ sắp tới. Cơ quan báo chí Điện Kremlin cũng nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng Nga kỳ vọng phía Ukraine sẽ có hành động tương tự.

Tuyên bố nêu rõ: "Theo quyết định của Tổng Tư lệnh Tối cao Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga Vladimir Putin, nhân dịp lễ Phục sinh sắp tới của Chính thống giáo, lệnh ngừng bắn sẽ được ban bố từ 16 giờ ngày 11-4 cho đến hết ngày 12-4".

Tuyên bố cũng cho biết thêm Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov và Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã được chỉ thị đình chỉ các hoạt động tác chiến trên mọi mặt trận trong khoảng thời gian này.

Tuy nhiên, cũng theo tuyên bố, các lực lượng phải trong tư thế sẵn sàng để dập tắt những hành động khiêu khích hoặc bất kỳ hành vi gây hấn nào từ phía đối phương.

Ông Putin đã đơn phương tuyên bố một thỏa thuận ngừng bắn 30 giờ vào Lễ Phục Sinh năm ngoái nhưng mỗi bên đều cáo buộc bên kia vi phạm thỏa thuận.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại