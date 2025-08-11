Lý do đặc biệt giúp tuyển Việt Nam dễ “hạ đo ván” Thái Lan, nắm lợi thế để tiến vào chung kết

Tối 12/8, tuyển nữ Thái Lan và chủ nhà Việt Nam sẽ có trận đấu mang tính quyết định tấm vé đầu bảng A trước khi tiến vào bán kết giải nữ Đông Nam Á 2025.

Ở bảng A, cả chủ nhà Việt Nam và Thái Lan đều đã chắc suất đi tiếp (trong khi 2 đội còn lại gồm Indonesia và Campuchia đều đã bị loại). Dù đã có vé vào bán kết song cả tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đều rất quyết tâm giành chiến thắng để chắc chắn đứng đầu bảng, gặp thuận lợi hơn ở vòng bán kết.

Có một yếu tố đặc biệt giúp tuyển nữ Việt Nam đang tràn đầy tự tin vào khả năng đánh bại Thái Lan ở trận đấu tối mai. Theo đó, khác bóng đá nam thì với bóng đá nữ, tuyển Thái Lan liên tục sắm vai là “nạn nhân” của tuyển Việt Nam trong suốt 10 năm qua.

Thống kê cho thấy, hai đội từng chạm trán tổng cộng 8 lần ở mọi đấu trường kể từ năm 2014. Trận đấu xa nhất (diễn ra ngày 21/5/2014) cũng là lần gần nhất và duy nhất mà Thái Lan có thể giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam (với tỷ số 2-1 ở đấu trường Asian Cup nữ). Tuy nhiên, trong 7 trận đối đầu sau đó (kể từ trận đấu diễn ra ngày 22/9/2015 đến nay), tuyển Việt Nam duy trì thành tích bất bại, thắng tới 6, hòa 1 trước Thái Lan.

Tính ở 7 lần chạm trán gần nhất, tuyển Thái Lan chỉ có đúng 2 trận ghi được bàn vào lưới tuyển Việt Nam (trận thua 2-3 vào tháng 8/2018 và trận hòa 1-1 ở SEA Games 2019). Tại 5 trận còn lại, tuyển Thái Lan đều không ghi được bàn thắng sau đó phải chịu thất bại trước tuyển Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam có thành tích hoàn toàn áp đảo trước Thái Lan trong những lần đối đầu suốt 10 năm qua.

Tuyển Việt Nam nhiều lần hạ Thái Lan ở những trận đấu mang tính quyết định, trong đó có 2 trận chung kết ở các kỳ SEA Games gần nhất.

Đáng lưu ý, tuyển nữ Việt Nam từng nhiều lần hạ Thái Lan ở những trận đấu mang tính chất quyết định. Đơn cử như ở 2 kỳ SEA Games gần nhất, các học trò của HLV Mai Đức Chung đều hạ Thái Lan ở trận chung kết để bảo vệ danh hiệu vô địch, với cùng tỷ số 1-0. Tại chung kết năm 2019, Hải Yến là người ghi bàn duy nhất ở hiệp phụ, còn ở chung kết năm 2022, đội trưởng Huỳnh Như là nhân tố tỏa sáng giúp tuyển nữ Việt Nam vượt qua người Thái. Trong cả hai trận này, tuyển nữ Việt nam đều là đội chủ động chơi tấn công và cuối cùng đều đạt được kết quả như ý.

Thời điểm hiện tại, tuyển nữ Việt Nam đang tạm xếp dưới Thái Lan ở bảng B giải nữ Đông Nam Á do kém chỉ số phụ (hiệu số bàn thắng bại +13 so với +14). Tuy nhiên, chính tuyển nữ Việt Nam mới là đội đang được đánh giá nhỉnh hơn một chút.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ có lợi thế sân nhà. Bên cạnh đó, đội hình Thái Lan có nhiều nhân tố trẻ, bị đánh giá là thiếu kinh nghiệm nếu so với dàn cầu thủ “chiến binh” cực kỳ dày dặn trận mạc trong tay HLV Mai Đức Chung. Chắc chắn, phong độ ổn định và kinh nghiệm vượt trội sẽ là yếu tố giúp tuyển Việt Nam nắm lợi thế, hướng tới chiến thắng trước Thái Lan vào trận tối mai.

Trong trường hợp thắng, tuyển nữ Việt Nam sẽ leo lên đứng đầu bảng A, tránh được đội nhất bảng B (là sự cạnh tranh giữa Myanmar, U23 Australia và Philippines) ở vòng bán kết. Khi đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng sẽ thuận lợi hơn trong việc hướng tới tấm vé vào chung kết ở giải đấu trên sân nhà.