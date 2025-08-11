HLV Indonesia thừa nhận “kinh ngạc” sau khi bị loại đầy cay đắng khỏi giải châu Á

U20 nữ Indonesia đã bị loại theo cách nghiệt ngã khi tham dự vòng loại U20 nữ châu Á 2026. Họ đã bất bại cả 3 trận, cầm hòa Ấn Độ và Myanmar sau đó thắng đậm Turkmenistan 4-0 nhưng vẫn chỉ đứng nhì bảng, không thể giành vé vào VCK.

Sau trận đấu cuối gặp Turkmenistan vào tối 10/8, HLV Akira Higashiyama của Indonesia, đã tỏ ra khá tiếc nuối vì bị loại. Nhà cầm quân này xin lỗi người hâm mộ, nhưng cũng thừa nhận rằng ông kinh ngạc với các học trò ở trận đấu cuối cùng.

“Chúng tôi đã bất bại trong cả 3 trận đấu, nhưng thật tiếc khi không thể giành quyền dự Asian Cup. Đây là lỗi của tôi.

Tuy nhiên, tôi cũng nhìn thấy tiềm năng to lớn của các cầu thủ, và tôi rất mong được làm việc với họ một lần nữa trong tương lai. Mặc dù không giành quyền vào VCK giải châu Á, nhưng toàn đội đã thể hiện tinh thần đáng kinh ngạc”.

Vị thuyền trưởng bên phía Indonesia cũng nói thêm: "Các cầu thủ luôn thi đấu với tinh thần chiến đấu cao nhất. Tuy nhiên, tiếc thay chúng tôi đã không đạt được mục tiêu nhưng toàn đội có thể tự hào khi đã nỗ lực hết mình”.

U20 nữ Indonesia bị loại đầy tiếc nuối.

Indonesia không thể lọt vào nhóm đội nhì có thành tích tốt nhất.

Tại vòng loại U20 nữ châu Á 2026, khu vực Đông Nam Á có tổng cộng 8 đội tham dự (Việt Nam, Myanmar, Malaysia, Lào, Indonesia, Campuchia, Singapore, Timor Leste). Chỉ có duy nhất U20 nữ Việt Nam là giành vé đi tiếp thông qua vòng loại, khi đứng đầu bảng B, trong khi Thái Lan là chủ nhà của VCK nên không cần dự vòng loại.

Như vậy, ở VCK U20 nữ châu Á vào năm sau, khu vực Đông Nam Á chỉ có 2 đại diện là Việt Nam và chủ nhà Thái Lan.