Lý do cháy thẩm mỹ viện ở trung tâm TPHCM

Ngày 30-11, liên quan vụ cháy thẩm mỹ viện vào chiều 29-11, lực lượng chức năng phường Bàn Cờ, TPHCM cho biết đã giải cứu 20 người thoát nạn.

Hiện trường vụ cháy.

Lúc 15 giờ 43 chiều 29-11 đã xảy ra cháy tại cơ sở thẩm mỹ viện ở địa chỉ 459B Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ, cách ngã tư giao đường Cao Thắng khoảng 100 m. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động lính cứu hoả đến hiện trường.

Sau 30 phút, hoả hoạn được khống chế hoàn toàn.

Theo cơ quan chức năng, thẩm mỹ viện có kết cấu 6 tầng và 1 tầng hầm giữ xe, tổng diện tích khoảng 392 m2.

Nguyên nhân cháy là từ chiếc ô tô HyunDai Santafe, biển số TP Cần Thơ đang đậu dưới tầng hầm giữ xe toà nhà. Chiếc xe này là tài sản duy nhất bị thiệt hại trong vụ cháy.

Lúc cháy, bên trong có 20 người, bao gồm 5 khách hàng, kịp thời thoát nạn an toàn.