Đơn vị pháo tự hành PzH-2000 của Đức.

Thủ tướng Anh Keir Starmer và các nhà lãnh đạo châu Âu khác không muốn mạo hiểm với những lợi ích chưa từng có, và vì điều đó họ sẵn sàng chấp nhận cả sự phản đối của Mỹ.

Vậy tại sao hòa bình lại nguy hiểm đối với châu Âu, cùng đọc bài viết của hãng thông tấn RIA Novosti về vấn đề này.

Đặt cược vào sức mạnh

Như Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nhận định, cuộc xung đột ở Ukraine là một trong số ít lần "một số thành viên cộng đồng quốc tế lên án những nỗ lực chấm dứt chiến tranh".

Trong số những người công khai phản đối hòa bình có chủ tịch Hội nghị Munich, Wolfgang Ischinger. Một năm trước, ông tuyên bố: "Chừng nào Ukraine còn chiến tranh, châu Âu còn an toàn". Theo ông, sau khi xung đột kết thúc, mối đe dọa đối với người châu Âu sẽ gia tăng.

Năm nay, ông Ischinger lặp lại những lập luận tương tự. Tại Munich, Thủ tướng Starmer ủng hộ ông, ám chỉ rằng một thỏa thuận ngừng bắn sẽ không có lợi cho phương Tây.

Thay vì hòa bình, thủ tướng Anh đề xuất một cuộc đối đầu kéo dài, kêu gọi các đồng minh tự vũ trang và xã hội phương Tây "không nên coi chiến tranh là điều xa vời".

Ông nhấn mạnh rằng châu Âu phải thoát khỏi sự phụ thuộc quá mức vào Mỹ và "mở đường cho khả năng răn đe chủ quyền và sức mạnh cứng rắn".

Ông cũng nêu rõ vai trò của London và lưu ý rằng các công ty Anh hiện chiếm hơn một phần tư cơ sở công nghiệp quốc phòng của châu Âu, trong khi ngành công nghiệp quốc phòng của hầu hết các quốc gia khác "bị phân mảnh, sa lầy trong khâu lập kế hoạch và các quy trình mua sắm kéo dài".

Những người hưởng lợi

Từ năm 2022 đến năm 2025, Anh đã cung cấp cho Ukraine 500.000 viên đạn trị giá hơn 1 tỷ USD.

Chỉ riêng trong một gói viện trợ năm ngoái, công ty quốc phòng Babcock đã nhận được hợp đồng trị giá hàng triệu USD từ Lực lượng vũ trang Ukraine để huấn luyện binh lính bảo dưỡng thiết bị quân sự.

Và nhà thầu quốc phòng hàng đầu BAE Systems đã nhận được gần 20 triệu USD để sửa chữa hệ thống pháo Archer.

Nhưng họ vẫn còn kém xa so với tập đoàn Rheinmetall của Đức, tập đoàn mà theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), lợi nhuận đã tăng vọt 46,6% trong năm 2024.

CEO của công ty, Armin Papperger, gần đây thừa nhận rằng ông không kỳ vọng cuộc chiến ở Ukraine sẽ kết thúc vào năm 2026 và sẵn sàng gửi cho Lực lượng vũ trang Ukraine nhiều vũ khí hơn nữa, bao gồm hệ thống phòng không, xe tăng, máy bay không người lái và đạn dược.

Các nhà máy của Papperger hiện đang sản xuất nhiều đạn pháo hơn so với quy định trong các hợp đồng đã ký với Kiev. Tuy nhiên, đã có thông tin cho rằng một số khâu sản xuất đang gặp khó khăn do thiếu vốn. Do đó, người đứng đầu Rheinmetall đang kêu gọi chính phủ tăng cường viện trợ cho chính quyền Kiev.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã trấn an rằng: Ông không tin vào các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Theo quan điểm của ông, chiến tranh sẽ chỉ kết thúc khi một bên đã cạn kiệt mọi nguồn lực. Và nhờ các đồng minh, Kiev không gặp phải nguy cơ đó.

Rheinmetall dự kiến doanh thu sẽ tăng gấp năm lần vào năm 2030, đạt 50 tỷ USD. Ông Papperger gần đây đã khai trương một nhà máy mới ở Hạ Saxony. Đến năm 2027, cơ sở này sẽ trở thành nhà sản xuất đạn dược lớn nhất châu Âu, sản xuất 350.000 quả đạn pháo 155mm mỗi năm.

Phá sản hoàn toàn

Theo tính toán của SIPRI, vào năm 2024, với cái giá là hàng chục nghìn sinh mạng người Ukraine, 23 công ty quốc phòng châu Âu đã tăng tổng doanh thu hàng năm của họ thêm 13% lên 150 tỷ USD.

"Hầu hết các nhà sản xuất quân sự châu Âu hiện đang thu được lợi nhuận khổng lồ từ cuộc xung đột và, tất nhiên, họ không muốn từ bỏ. Năm ngoái, Anh đã thu được lợi nhuận kỷ lục từ xuất khẩu vũ khí - 27 tỷ USD. Họ chưa bao giờ có được con số như vậy. Pháp, Ba Lan và Ý cũng thu được lợi nhuận khổng lồ", chuyên gia quân sự Nga Yuri Knutov, nhận xét.

Học giả Nga nói thêm, người châu Âu cũng lo ngại rằng hòa bình ở Ukraine sẽ đóng cánh cửa ngăn cản khả năng thực hiện các âm mưu tham nhũng trong việc cung cấp quân nhu.

"Estonia là quốc gia duy nhất trong Liên minh châu Âu hợp pháp hóa tiền điện tử. Đây là nguồn viện trợ cho Kiev. Tức là, tiền được rửa ở đó và phân phối vào tài khoản của các quan chức tham nhũng.

Hơn nữa, họ còn đóng vai trò là người dàn xếp khi phát sinh các vấn đề liên quan đến tiền hối lộ từ Estonia và việc sử dụng tiền điện tử", chuyên gia Knutov giải thích.

Ngành công nghiệp quân sự vẫn là lĩnh vực duy nhất ở châu Âu tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, như Dmitry Suslov, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Toàn diện Châu Âu và Quốc tế, chuyên gia tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai, đã nhấn mạnh, lập trường của người châu Âu cũng được giải thích bởi các lý do chính trị.

"Hòa bình ở Ukraine mà không có sự thất bại của Nga sẽ cho thấy sự yếu kém của phương Tây và sự thất bại trong đường lối chiến lược của họ.

Họ sẽ phải chịu trách nhiệm về sai lầm này: Tại sao EU lại rơi vào cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng? Tại sao mức sống giảm sút và giá cả mọi thứ đều tăng cao? Họ lo sợ rằng, trong bối cảnh này, họ sẽ bị thay thế bởi các đảng theo chủ nghĩa dân tộc.

Trong khi đó, việc thổi phồng mối đe dọa từ Nga cho phép họ hành động phi dân chủ, xâm phạm tự do ngôn luận và thao túng các tiến trình chính trị", chuyên gia Dmitry Suslov, nói.

Sự phá sản về chính trị và tài chính của châu Âu khó có thể được bù đắp bằng ngân sách quân sự khổng lồ và tổ hợp công nghiệp quân sự giàu có nhờ Ukraine. Do đó, lựa chọn duy nhất của ông Merz, ông Starmer và các nhà lãnh đạo châu Âu khác là tìm mọi cách để cản trở tiến trình hòa bình.