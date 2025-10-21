Lý do 25 "anh tài" không nhận cát-xê trong đêm nhạc "Tôi! Người Việt Nam"



Các anh tài mùa 1.

Xuất phát từ mong muốn được góp phần nhỏ bé giúp đỡ và chia sẻ với đồng bào, gia tộc Anh Tài cùng nhau tổ chức đêm nhạc gây quỹ ủng hộ những người dân chịu thiệt hại trong bão lũ.

Chương trình được lấy tên "Tôi! Người Việt Nam" như một thông điệp đầy tự hào về con người Việt Nam - trong lúc khó khăn luôn có nhau, thể hiện tình "tương thân tương ái". Đêm diễn sẽ bắt đầu lúc 20 giờ 30 ngày 29/10/2025 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, 116 Nguyễn Du, P. Bến Thành, TP Hồ Chí Minh.

Chương trình sẽ dành toàn bộ doanh thu bán vé (sau khi trừ các nghĩa vụ thuế và quản lý bán vé), tiền từ các nhà hảo tâm cá nhân và các nhà đồng hành ủng hộ để gửi tới người dân vùng bão lũ thông qua quỹ của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đêm nhạc là cuộc hội ngộ đặc biệt của 25 "anh tài", những gương mặt từng chinh phục khán giả trong chương trình "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai", gồm: NSND Tự Long, danh thủ Hồng Sơn, Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Tiến Luật, Đăng Khôi, Đinh Tiến Đạt, Trương Thế Vinh, Đỗ Hoàng Hiệp, Quốc Thiên, Hà Lê, Jun Phạm, Neko Lê, Cường Seven, Thanh Duy, Rhymastic, Tăng Phúc, BB Trần, Kay Trần, S.T Sơn Thạch, Duy Khánh, Kiên Ứng, Huy R, Nguyễn Trần Duy Nhất và MC Anh Tuấn.

Chương trình do Đinh Hà Uyên Thư làm đạo diễn, MC Anh Tuấn là nhà sản xuất, và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc.

Tất cả các nghệ sĩ tham gia chương trình với tinh thần thiện nguyện, không nhận cát-xê, gửi gắm tình cảm của mình đến người dân vùng bão lũ qua những phần thể hiện, và cũng như lời cảm ơn với những đóng góp của các bạn khán giả qua từng tấm vé, qua những sự ủng hộ từ xa.