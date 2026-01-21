Lụy nặng mỹ nhân mặt hiền nhưng body hệ "chiến": Vòng 1 đẹp nhất showbiz, đố ai nhìn mà không mê

Những hình ảnh mới nhất của Lee Sung Kyung khi tham dự một sự kiện gần đây đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Nữ diễn viên xuất hiện trong thiết kế váy lụa hai dây màu hồng ánh satin, phom dáng ôm sát khoe trọn đường cong quyến rũ một cách tinh tế. Kết hợp kiểu tóc buông xõa tự nhiên cùng lớp trang điểm trong veo, tất cả càng làm nổi bật gương mặt thanh tú, làn da sáng và thần thái dịu dàng đặc trưng của cô.

Cận cảnh nhan sắc đẹp phong thần của Lee Sung Kyung.

Trên mạng xã hội, hình ảnh cô vẫy tay chào người hâm mộ khi đi thảm đỏ hay vỡ òa hạnh phúc khi được vinh danh trên sân khấu, tất cả đều đang viral. Ngắm nhìn Lee Sung Kyung, người xem không khỏi phải khen ngợi rằng ở cô toát lên sức hút khiến người đối diện rất khó rời mắt.

Lee Sung Kyung sở hữu gương mặt mang nét dịu dàng nhưng body lại cực kỳ bốc lửa, nổi bật nhất là vòng 1 được khen đẹp nhất nhì showbiz.

Có thể bạn chưa biết, thế nhưng không phải tự dưng mà Lee Sung Kyung lại đang gây sốt với những khung hình phong thần tới vậy. Cô nàng sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ lên tới 1m74 cùng tỷ lệ cơ thể chuẩn người mẫu. Thậm chí, Lee Sung Kyung còn luôn được xem là một trong những mỹ nhân có vòng 1 đẹp nhất showbiz Hàn đương đại. Sự kết hợp giữa gương mặt hiền lành, dịu dàng và body thuộc hệ "chiến" tạo nên nét đối lập cuốn hút, giúp nữ diễn viên luôn trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Nữ diễn viên trên sân khấu sự kiện.

Nói thêm về Lee Sung Kyung, cô sinh năm 1990, khởi nghiệp với vai trò người mẫu chuyên nghiệp trước khi lấn sân sang diễn xuất. Cô nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ ngoại hình nổi bật cùng khả năng biến hóa đa dạng trên màn ảnh. Tên tuổi Lee Sung Kyung thực sự bùng nổ sau vai nữ chính trong thành công của bộ phim Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok Joo phát sóng năm 2016.

Trong năm 2026, khán giả sẽ chứng kiến màn tái xuất của Lee Sung Kyung trong phim lãng mạn In Your Radiant Season đóng cùng Chae Jong Hyeop.

Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục khẳng định thực lực khi để lại dấu ấn đậm nét trong 2 phần của loạt phim y khoa - lãng mạn đình đám Người Thầy Y Đức. Ngoài ra, bộ phim Mối Tình Ngang Trái cô đóng cùng Kim Young Kwang dù không tạo tiếng vang quá lớn nhưng cũng được đánh giá rất cao về chất lượng nội dung.

Hồi năm ngoái, Lee Sung Kyung có màn kết hợp với tài tử Lee Dong Wook ở bộ phim Cậu Cả Tử Tế. Sang đến năm nay, mỹ nhân 35 tuổi hứa hẹn sẽ lại tạo nên một cơn sốt với tác phẩm In Your Radiant Season đóng cùng Chae Jong Hyeop.