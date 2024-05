Lưu ý vấn đề thắt dây an toàn trên máy bay

Do chuyến bay của Singapore Airlines buộc phải hạ độ cao khoảng 1.800 m trước khi hạ cánh khẩn cấp tại Bangkok, sự cố đã khiến 1 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Singapore Airlines không cho biết loại nhiễu động mà máy bay trên gặp phải. Tuy nhiên, giới chuyên gia hàng không cho rằng đó là nhiễu động trời trong (Clear-air turbulence - CAT), là sự chuyển động hỗn loạn của không khí trong điều kiện trời quang mây, thường xảy ra ở các khu vực chèn giữa các khối không khí di chuyển với tốc độ rất khác nhau. Giới chuyên gia hàng coi đây là một loại nhiễu động nguy hiểm nhất đối với hoạt động bay.

Theo các chuyên gia về an toàn hàng không, công nghệ hiện nay hầu như không thể phát hiện ra nhiễu động trời trong, đồng nghĩa với việc loại nhiễu động này có thể tác động mạnh đến hoạt động bay mà phi hành đoàn có thể không nhận được cảnh báo từ trước. Vì vậy, điều quan trọng hơn cả đối với hành khách đi máy bay là cần thắt dây an toàn trong suốt thời gian ngồi trên máy bay.

John Strickland, một chuyên gia hàng không ở Anh, cho biết không phải vô cớ các hãng hàng không khuyên hành khách nên thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay (ngoại trừ lúc đi vệ sinh), dù ngắn hay dài. Ngay cả khi đèn tín hiệu yêu cầu thắt dây an toàn trên máy bay đã tắt, hành khách vẫn nên thắt dây an toàn.

Tai nạn hàng không liên quan tới nhiễu loạn là dạng tai nạn phổ biến nhất, theo một nghiên cứu của Ban An toàn vận tải quốc gia (Mỹ) năm 2021. Từ năm 2009 tới 2018, cơ quan này phát hiện nhiễu loạn chiếm hơn một phần ba các vụ tai nạn hàng không được báo cáo, và đa số các trường hợp này dẫn tới việc nhiều hành khách bị thương.

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), dây an toàn trên máy bay giúp khách an toàn khi ngồi trong các giai đoạn quan trọng của chuyến bay (như lúc cất, hạ cánh) và khi có nhiễu động.