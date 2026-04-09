Lưu ý từ Công an: Ai tham gia hội nhóm này trên facebook cần kiểm tra ngay!

TRỌNG TRẦN |

Theo Công an Thành phố Hà Nội, thực tế cho thấy, đã xảy ra không ít vụ việc đối tượng quen biết nhau qua các hội nhóm này, sau đó rủ rê, móc nối thực hiện hành vi phạm tội, gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.

Theo Công an Thành phố Hà Nội, thời gian gần đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hội, nhóm trên các nền tảng mạng xã hội hoạt động với nội dung liên quan đến "tín dụng đen", "bùng nợ", "vỡ nợ làm liều"… tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, gây mất an ninh trật tự.

Theo đó, các hôi nhóm này thường hoạt động dưới dạng kín, thu hút số lượng lớn thành viên tham gia, chia sẻ các nội dung xoay quanh việc vay tiền qua các ứng dụng tín dụng đen, cách thức "né nợ", "xù nợ", thậm chí trao đổi kinh nghiệm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nhằm có tiền tiêu xài.

Đáng chú ý, thành phần tham gia không chỉ là những người gặp khó khăn về tài chính, thu nhập thấp, mà còn có cả thanh thiếu niên thiếu hiểu biết pháp luật, dễ bị lôi kéo, kích động. Nhiều trường hợp sau khi vay tiền với lãi suất cao, mất khả năng chi trả đã nảy sinh ý định phạm tội như trộm cắp, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Thực tế cho thấy, đã xảy ra không ít vụ việc đối tượng quen biết nhau qua các hội nhóm "vỡ nợ làm liều", sau đó rủ rê, móc nối thực hiện hành vi phạm tội, gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.

Nhiều hội nhóm “vỡ nợ, làm liều” hoạt động trên Facebook. Nguồn ảnh: Công an TP Hà Nội

Trước thực trạng trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không tham gia các hội, nhóm có nội dung “bùng nợ”, “vỡ nợ làm liều”, chia sẻ kinh nghiệm vi phạm pháp luật; tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng, tổ chức, cá nhân không rõ nguồn gốc, hoạt động tín dụng đen; không tin vào những lời mời gọi vay tiền nhanh, không cần thế chấp, giải ngân trong thời gian ngắn.

Cơ quan công an cũng khuyến nghị khi gặp khó khăn về tài chính, người dân cần tìm đến các kênh tín dụng hợp pháp, được pháp luật bảo vệ.

Đối với các tổ chức, cơ sở kinh doanh như ngân hàng, tiệm vàng, cửa hàng, Công an Hà Nội đề nghị nâng cao cảnh giác trong hoạt động giao dịch, kịp thời nhận diện các đối tượng có biểu hiện bất thường; tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tài sản; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan hoạt động phạm tội.

Cách Trái đất 406.800km, "phép màu" nào giúp các phi hành gia trên tàu Artemis II gửi hình ảnh về?
Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip “CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm”

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

