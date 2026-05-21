Lưu ý quan trọng: Thái Lan siết chặt quy định về miễn visa

Thư Nghiêm
|

Sau đại dịch, Thái Lan đã nới lỏng các yêu cầu nhập cảnh để thu hút du khách, nhưng hiện nay sẽ giới hạn thời gian lưu trú xuống còn 30 ngày đối với diện miễn thị thực.

Chính phủ Thái Lan hôm 19/5 tuyên bố họ có kế hoạch giảm một nửa thời gian lưu trú miễn thị thực cho du khách từ hàng chục quốc gia, bao gồm cả Mỹ.

Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, du khách từ 54 quốc gia giờ đây sẽ chỉ được phép lưu trú tại nước này tối đa 30 ngày mà không cần thị thực, thay vì 60 ngày như trước đây.

Du khách từ hơn 90 quốc gia đã được hưởng thời gian lưu trú miễn thị thực dài hơn tại Thái Lan kể từ năm 2024, khi nước này nới lỏng các yêu cầu nhằm thu hút thêm du khách sau đại dịch. Theo Ngân hàng Thái Lan, khoảng 33 triệu lượt du khách nước ngoài đã đến Thái Lan vào năm 2025, giảm so với mức đỉnh gần 40 triệu lượt vào năm 2019.

Chính sách mới này ảnh hưởng đến công dân của Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản, Singapore và nhiều quốc gia khác.

Đại sứ quán Thái Lan tại Washington đã xác nhận kế hoạch này nhưng từ chối giải thích nguyên nhân. Tờ Bangkok Post đưa tin rằng chính phủ Thái Lan quan ngại về việc người nước ngoài điều hành các doanh nghiệp không phép và phạm tội.

Chính sách này sẽ có hiệu lực 15 ngày sau khi được công bố trên Công báo Hoàng gia (The Royal Gazette), nhật báo công của chính phủ Thái Lan. Hiện chưa rõ khi nào chính sách này sẽ xuất hiện trên công báo.

Theo đại sứ quán, những du khách hiện đang ở Thái Lan theo quy định thị thực hiện tại sẽ được phép ở lại nước này “cho đến khi hết thời hạn lưu trú được cho phép”.

Công dân của các quốc gia không nằm trong chương trình 30 ngày mới sẽ phải tuân theo một hệ thống các quy định hỗn hợp, bao gồm miễn thị thực 15 ngày đối với ba quốc gia hải đảo ở Ấn Độ Dương và cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân của bốn quốc gia, bao gồm cả Ấn Độ.

Những du khách bắt buộc phải xin thị thực có thể thực hiện thủ tục này thông qua cổng thông tin thị thực trực tuyến của chính phủ Thái Lan.

