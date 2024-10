Lưu Thiên Hương: “Bella Vũ không phải là Hoa hậu đi hát"

Tối ngày 18/10/2024, ca sĩ Bella Vũ chính thức ra mắt album Bella Vũ 16 và MV Make a plan với những sáng tác mới nhất của nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Lưu Thiên Hương.

Đến chúc mừng Bella Vũ có nhiều khách mời là những gương mặt quen thuộc trong showbiz như: NTK Hoàng Minh Hà, NTK Nguyễn Minh Tuấn, diễn giả Per Bristow, ca sĩ trẻ Gia Khiêm, Bảo An, Hanzi, Hoàng Rapper…

Tại sự kiện, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cho biết, cô gặp Bella Vũ từ cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2018. Thời điểm đó Bella mới lên 10 tuổi nhưng đã có nhiều tiềm năng trong giọng hát nên được nữ nhạc sĩ khuyến khích tiếp tục luyện thanh. Đang thi thì Bella tạm ngưng vì bận với lịch trình của cuộc thi Prince and Princess International tổ chức ở Thái Lan.

Năm 2020 vì vướng dịch COVID-19 nên Bella Vũ chuyển từ Singapore về Việt Nam. Cũng nhờ vậy, cô bé có thời gian theo học lớp thanh nhạc của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương một cách đều đặn hơn.

Bella Vũ và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương.

Với MC Hoàng Rapper

Ca sĩ Duy Ngọc (thứ hai từ phải qua) và một số học trò của Lưu Thiên Hương tới chúc mừng Bella Vũ.

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đánh giá cao giọng hát của hoa hậu Bella Vũ.

Việc thực hiện album Bella Vũ 16 cũng gặp không ít thử thách, chậm hơn kế hoạch 1 năm vì ê-kíp mong muốn tìm được hướng đi phù hợp nhất với chất giọng, phong cách, cá tính âm nhạc của Bella Vũ.

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cho biết chị không gò ép học trò vào khuôn khổ nhất định mà sẽ phát huy nội lực giọng hát và vẫn giữ lại được nét trong trẻo hồn nhiên của lứa tuổi học trò.

Bella Vũ chia sẻ do lịch học ở trường khá áp lực nên có nhiều lúc không tập trung cho việc luyện thanh nên bị cô la mắng.

Nói về giọng hát của học trò, ca nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cho biết: “Bella Vũ không phải là hoa hậu đi hát”. Đồng thời, nữ nhạc sĩ khẳng định rất tự hào về học trò và tiếng hát của Bella Vũ ngày một tiến bộ.

Tại buổi gặp gỡ báo giới, ngoài ca khúc Make a plan, Bella Vũ lần đầu tiên trình diễn hai ca khúc trong album là Mặt trời hoa hồng và Sống chậm.

Bella Vũ sinh năm 2008.

Bella Vũ 2 lần đoạt vương miện hoa hậu. Cô dự định trau dồi phát triển bản thân để sau này chinh chiến ở cuộc thi Miss Universe.

Sau MV Muốn được là chính tôi ra mắt tháng 1/2023, Bella Vũ mới trở lại với đường đua âm nhạc dành cho lứa tuổi teen. Album đánh dấu bước trưởng thành trong âm nhạc cũng như định hướng nghệ thuật chuyên nghiệp của ca sĩ tuổi teen Bella Vũ.

Album Bella Vũ 16 gồm 8 ca khúc Make a plan, Chợ đêm, Áo dài, Bức họa rừng sương, Handmade, Như chưa từng, Solie Roses - Mặt trời hoa hồng, Sống chậm lại. Album thể hiện lý tưởng sống và tình yêu của giới trẻ Việt thế hệ mới.

Bella Vũ tên thật là Vũ Huyền Diệu, sinh năm 2008, được biết đến từ khi đoạt giải thưởng 'Công chúa Tài năng' tại cuộc thi Prince and Princess International 2018 tổ chức tại Thái Lan.

Năm 2019, Bella Vũ thi Hoa hậu Hoàn vũ nhí thế giới (Little Miss Universe) tại Georgia và giành giải Hoa hậu thanh lịch nhí. Cô bé dự thi và giành vương miện Miss Eco Teen International ở Ai Cập, năm 2021.

Bella Vũ đam mê nghệ thuật, có tài diễn xuất, làm người mẫu, ca hát, chơi piano và từng là vận động viên bơi lội nghệ thuật của TP HCM. Bella Vũ đã phát hành một số MV như: 'You Raise Me Up', 'Anh nhà ở đâu thế', 'Con gái', 'Ta liệu thành đôi'...