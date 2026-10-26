"Lưu Diệc Phi không có cửa làm Tiểu Long Nữ đẹp nhất"

Một chủ đề xoay quanh nhân vật Tiểu Long Nữ nổi tiếng trong vũ trụ phim ảnh Kim Dung đang gây chú ý trên MXH.

Mới đây, trên diễn đàn ZHIHU có một chủ đề đáng chú ý xoay quanh đâu là Tiểu Long Nữ gây ấn tượng nhất. Vốn dĩ đối với nàng nữ chính Thần Điêu Đại Hiệp, hai vai diễn kinh điển hàng đầu luôn được nhắc đến là Lưu Diệc Phi và Lý Nhược Đồng.

Lưu Diệc Phi dĩ nhiên rất đẹp...

Trong làng giải trí Trung Quốc, Lưu Diệc Phi nổi tiếng với vẻ đẹp đậm khí chất thần tiên tỷ tỷ. Nếu để nói về vẻ đẹp chung chung thì thật khó để phân định. Tuy nhiên nếu là vẻ đẹp mang những nét đặc trưng của nhân vật Tiểu Long Nữ, theo những gì được mô tả trong nguyên tác của cố nhà văn Kim Dung, Lý Nhược Đồng mới là số 1.

...nhưng đẹp đúng chuẩn Tiểu Long Nữ thì Lý Nhược Đồng là số 1.

Dù người viết bài cho rằng Tiểu Long Nữ của Lưu Diệc Phi là số 1, tuy nhiên có một bình luận tâm huyết về vai diễn của Lý Nhược Đồng được rất nhiều người đồng tình:

"Tôi chọn Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng.

Không phải vì cô ấy đẹp nhất, cũng không phải vì diễn xuất đứng đầu thiên hạ, mà bởi cô ấy đã làm được một việc gần như bất khả thi: Khiến một nhân vật vốn chẳng giống người phàm trở nên thực sự thoát tục, đầy tiên khí.

Nhiều diễn viên khi đóng Tiểu Long Nữ thường đi theo một trong hai hướng.

Một là lạnh lùng. Từ đầu đến cuối đều không biểu lộ cảm xúc, nói chuyện chẳng có chút lên xuống, cứ như một chiếc tủ lạnh thành tinh. Kết quả, nhân vật không có tiên khí mà trông chẳng khác nào khúc gỗ.

Hướng còn lại là yếu đuối, mềm mại. Tiểu Long Nữ được diễn thành một người chị dịu dàng, ánh mắt chan chứa tình cảm, động một chút là rơi nước mắt. Kết quả, tiên khí chẳng còn, trái lại lại rất đậm chất người.

Vấn đề nằm ở chỗ, Tiểu Long Nữ vốn không nên quá giống người thường. Cô lớn lên trong Cổ Mộ, không hiểu thế tục, không hiểu cách đối nhân xử thế, càng không biết những chuyện vòng vo phức tạp giữa người với người. Cách cô nhìn nhận thế giới giống như một người lần đầu tiên bước chân vào cõi nhân gian.

Cô không cố tình lạnh nhạt, mà ngay từ đầu đã chẳng biết nhiệt tình là gì; cũng không cố tỏ ra kiêu ngạo, mà chỉ là chưa hình thành cách biểu đạt tình cảm như người bình thường.

Lý Nhược Đồng đã mang Tiểu Long Nữ xé truyện bước ra.

Điều xuất sắc nhất của Lý Nhược Đồng chính là cô đã diễn được trạng thái ấy.

Ánh mắt cô rất bình thản nhưng không hề trống rỗng; giọng nói nhẹ nhàng nhưng không phải không có cảm xúc. Khi cô đứng đó, khán giả không cảm thấy cô đang cố tình giả vờ thoát tục, mà thực sự giống như một người đã tách biệt khỏi cõi trần.

Cảm giác này thật ra vô cùng khó thể hiện.

Đóng vai thần tiên thì dễ, chỉ cần mặc một bộ đồ trắng, thêm chút khói sương bằng kỹ xảo hậu kỳ là ai cũng có thể trông như tiên nữ. Nhưng để diễn một người không vướng bụi trần mà vẫn khiến khán giả tin rằng cô ấy có thể yêu Dương Quá, đó mới thực sự là bản lĩnh.

Nhiều năm sau nhìn lại, bạn sẽ nhận ra những điểm đặc sắc nhất trong Thần Điêu Đại Hiệp không phải Dương Quá bị chặt đứt cánh tay, không phải lời hẹn mười sáu năm, cũng chẳng phải trận chiến bảo vệ Tương Dương, mà là quá trình Tiểu Long Nữ từng chút một trở thành một con người có đầy đủ cảm xúc.

Khi mới xuất hiện, cô gần như không có nhiều biến động trong cảm xúc. Sau khi gặp Dương Quá, cô dần biết lo lắng, biết ghen tuông, biết tủi thân và biết sợ mất đi người mình yêu.

Lý Nhược Đồng không đột ngột biến Tiểu Long Nữ thành một người chỉ biết yêu đương. Cô diễn sự thay đổi ấy giống như băng tuyết từ từ tan chảy, từng lớp một. Bạn có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa trước và sau, nhưng lại khó tìm ra một thời điểm chuyển biến nào quá đột ngột, thiếu tự nhiên.

Sự tinh tế ấy cho đến ngày nay vẫn không hề lỗi thời.

Tất nhiên, cũng cần phải nói rằng Lý Nhược Đồng có thể tạo nên một vai diễn kinh điển không chỉ nhờ bản thân cô. Cổ Thiên Lạc trong vai Dương Quá gần như là một bạn diễn ăn ý hoàn hảo.

Cổ Thiên Lạc thời trẻ vừa có sự ngông nghênh, bất khuất của tuổi thiếu niên, vừa mang một tình yêu sâu đậm gần như cố chấp. Ánh mắt anh nhìn Tiểu Long Nữ không giống như đang nhìn sư phụ của mình, mà giống như đang nhìn cả thế giới của bản thân. Vì vậy, khi hai người đứng cạnh nhau, phản ứng hóa học giữa họ tự nhiên hình thành.

Có người nói, những tác phẩm kinh điển chẳng qua đều nhờ bộ lọc hoài niệm của thời đại. Tôi không đồng ý.

Bộ lọc có thể khiến một tác phẩm trông đẹp hơn, nhưng không thể khiến hết thế hệ khán giả này đến thế hệ khán giả khác, sau hàng chục năm, vẫn nhớ mãi cùng một nhân vật.

Một tác phẩm thực sự kinh điển là tác phẩm mà mỗi khi có phiên bản làm lại, người ta đều đem ra so sánh với bản cũ.

Mỗi lần Thần Điêu Đại Hiệp phiên bản mới lên sóng, câu nói được khán giả nhắc đến nhiều nhất gần như luôn là: “Vẫn là phiên bản của Lý Nhược Đồng có thần thái nhất”.

Điều đó cho thấy cô không chỉ đơn thuần diễn một nhân vật, mà còn định nghĩa lại hình tượng nhân vật ấy.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa những diễn viên về sau không có điểm xuất sắc riêng. Tiểu Long Nữ của Lưu Diệc Phi mang vẻ đẹp thanh thoát, phiêu diêu hơn; Trần Ngọc Liên…

Lý do rất đơn giản. Tiểu Long Nữ trong thế giới võ hiệp của Kim Dung vốn là một nhân vật nằm giữa ranh giới "người" và "tiên". Quá tiên thoát tục thì tình yêu sẽ mất đi sức nặng; quá giống người thường lại đánh mất thần vận của vị tiên nữ Cổ Mộ.

Lý Nhược Đồng vừa vặn đứng ở vị trí khó nắm bắt nhất ấy. Cô không cố tình diễn vẻ tiên khí, cũng chẳng cố tình diễn cho giống người phàm. Cô chỉ cần đứng đó, bạn đã cảm thấy cô chính là Tiểu Long Nữ.

Một màn hóa thân nhân vật như vậy, chẳng phải cũng là một nét bút thần kỳ hay sao?"

Phía bên dưới bài đăng, nhiều người cũng để lại những ý kiến riêng của mình:

- Lưu Diệc Phi không có cửa làm Tiểu Long Nữ đẹp nhất, phải là Lý Nhược Đồng nhé. Nhưng vai Vương Ngữ Yên thì Lưu Diệc Phi tui thấy đẹp hơn. Chính nhà văn Kim Dung cũng khen vai Vương Ngữ Yên của Phi mà.

- Lý Nhược Đồng nha, tượng đài trong lòng tui. Lý Nhược Đồng cho tui cảm giác thoát tục thật sự, kiểu cổ không thuộc về nhân gian vậy. Mà ý là quay ở đầu thập niên 90 kỹ xảo không có gì để khen mà bản thân cổ lại toát ra khí chất thần thái đó nên t ấn tượng đến giờ.

- Với tôi thì Lý Nhược Đồng ko chỉ diễn xuất đạt nhất mà còn đẹp nhất luôn nhe.

- Nam cũng chọn Lý Nhược Đồng, cô Phi tôi chỉ thích vai Triệu Linh Nhi, Vương Ngữ Yên. Gần đây xem Mộng Hoa Lục cũng ổn.

- Với tui, Lý Nhược Đồng mãi mãi là Tiểu Long Nữ. Lưu Diệc Phi xinh đẹp thật, nhưng tôi chỉ thấy cổ là Vương Ngữ Yên tui thích nhất. Và chemistry của Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc bùng nổ nhất trong tất cả các phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp. Cổ Thiên Lạc cũng là Dương Quá hoàn hảo nhất trong lòng tui.

- Giống nguyên tác thì chỉ Kim Dung biết, chứ còn người xem thì mỗi người một ý kiến. Tui xem 3 bản 83, 95 và 06, vẫn thích bản 95 nhất.

Song, việc Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng hay Lưu Diệc Phi ấn tượng hơn có lẽ vẫn là câu hỏi không có đáp án tuyệt đối vì đó còn là cảm nhận của từng người xem. Nếu Lưu Diệc Phi chinh phục người xem bằng vẻ đẹp thanh thoát, mong manh tựa tiên nữ thì Lý Nhược Đồng lại ghi dấu ấn bởi thần thái lạnh nhạt, xa cách nhưng vẫn có những rung động rất đỗi chân thực. Mỗi phiên bản đều mang đến một cách diễn giải riêng về nhân vật của Kim Dung, phù hợp với cảm nhận và gu thẩm mỹ của từng thế hệ khán giả. Tuy nhiên, việc Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng vẫn thường xuyên được nhắc lại sau gần ba thập kỷ cho thấy sức sống bền bỉ của một vai diễn kinh điển. Bởi đôi khi, điều khiến một nhân vật trở thành tượng đài không nằm ở việc diễn viên sở hữu nhan sắc hoàn mỹ đến đâu mà là khả năng khiến khán giả tin rằng, nếu Tiểu Long Nữ thực sự tồn tại, nàng có lẽ chính là dáng vẻ ấy.

(bản dịch của fanpage Mật Thám Cbiz)