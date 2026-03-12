Lưu Diệc Phi bị chê sến súa nhưng mang về 210 tỷ khi xuất hiện

Vào chiều tối 10/3 (giờ Việt Nam), Lưu Diệc Phi đã xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris (Paris Fashion Week), với tư cách đại sứ toàn cầu của thương hiệu xa xỉ. Tuy nhiên, tạo hình của Lưu Diệc Phi tại sự kiện lại gây thất vọng lớn. Cách make-up, làm tóc và cách lựa chọn trang phục của Lưu Diệc Phi bị chê "sến súa như bà thím", không còn vẻ đẹp "thần tiên tỷ tỷ" thoát tục quen thuộc.

Nhưng tất cả những điều này không thể làm lu mờ đẳng cấp của nữ diễn viên sinh năm 1987. Theo phân tích dữ liệu từ các nền tảng Lefty và Launchmetrics , chỉ riêng sự xuất hiện của Lưu Diệc Phi đã đem về hơn 8 triệu USD (210 tỷ đồng) giá trị truyền thông cho thương hiệu chỉ trong vòng 2 ngày. Con số này cho thấy Lưu Diệc Phi có tầm ảnh hưởng lớn trong thị trường thời trang cao cấp, đặc biệt là đối với khán giả châu Á.

Lưu Diệc Phi bị chê "quê, sến" ở Paris Fashion Week. Ảnh: Getty Images

Lượng tìm kiếm về nữ diễn viên tăng vọt gần như ngay lập tức sau sự kiện. Các từ khóa liên quan đến chiếc túi và bộ trang phục Lưu Diệc Phi mặc bắt đầu trở thành xu hướng trực tuyến, tạo đà tăng trưởng doanh số mạnh mẽ cho các sản phẩm của thương hiệu tại châu Á. Một số mặt hàng liên quan đến màn xuất hiện của nữ diễn viên được cho là đã bán hết nhanh chóng tại các cửa hàng chính.

Lượng tìm kiếm về Lưu Diệc Phi tăng vọt. Ảnh: Getty Images

1 số món đồ giống Lưu Diệc Phi cũng đã được bán hết. Ảnh: Getty Images

Ngoài sự chú ý trên phạm vi quốc tế, tầm ảnh hưởng của Lưu Diệc Phi còn lan rộng trên các mạng xã hội trong nước Trung Quốc. Trước đó, tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Vogue Trung Quốc - Vogue Gala 2025 - nữ diễn viên đã đạt được chỉ số WeChat Index ấn tượng vượt quá 400 triệu. Đây là mức độ quan tâm đặc biệt trên nền tảng nhắn tin lớn nhất Trung Quốc WeChat.

Trong sự kiện đó, Lưu Diệc Phi diện một chiếc váy haute couture được trang trí bằng 3.000 bông hoa thủ công, được cho là cần đến 2.000 giờ để hoàn thành. Sự xuất hiện này đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng, thu hút hơn 4,1 tỷ lượt xem trên Weibo. Thậm chí một khoảnh khắc nhỏ khi chiếc vòng tay bị tuột trong lúc đi cũng trở thành điểm nhấn lan truyền trên mạng, khi người hâm mộ hết lời khen ngợi sự bình tĩnh và phản ứng chuyên nghiệp của cô.

Ảnh: Weibo

Lưu Diệc Phi từng phá kỷ lục truyền thông tại Trung Quốc vào năm 2025. Ảnh: Weibo

Không giống như nhiều người nổi tiếng dựa vào việc xuất hiện thường xuyên để duy trì sự chú ý, tầm ảnh hưởng của Lưu Diệc Phi thường được mô tả là bền bỉ một cách độc đáo. Tờ báo Jing Daily từng nhận xét rằng Lưu Diệc Phi không chỉ đơn thuần chạy theo xu hướng, mà còn thường tự mình tạo ra chúng.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành giải trí, Lưu Diệc Phi đã thành công chuyển mình từ một nữ diễn viên được yêu mến thành một biểu tượng thời trang quyền lực. Việc mỹ nhân Câu Chuyện Hoa Hồng tiếp tục hợp tác với các thương hiệu xa xỉ và xuất hiện trên trang bìa các tạp chí lớn cho thấy cô không chỉ đơn thuần là đại sứ thương hiệu, mà còn là một thế lực truyền thông toàn cầu, có khả năng tạo ra giá trị hàng triệu USD chỉ với 1 lần xuất hiện.

Ảnh: Weibo

Cô thể hiện đẳng cấp toàn cầu khi tham dự Paris Fashion Week. Ảnh: Weibo

Lưu Diệc Phi không chỉ sở hữu nhan sắc, mà còn có một bản lý lịch sự nghiệp khiến nhiều đồng nghiệp phải ngưỡng mộ. Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, trong gia đình có nền tảng tốt: cha là giảng viên đại học, mẹ là nghệ sĩ múa. Năm 10 tuổi, cha mẹ ly hôn, cô theo mẹ sang Mỹ. Năm 15 tuổi trở về Trung Quốc, được cha nuôi Trần Kim Phi hỗ trợ, nhanh chóng bước vào làng giải trí. Cô còn tốt nghiệp hệ chính quy khoa Biểu diễn tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2002, là sinh viên nhỏ tuổi nhất lịch sử trường khi nhập học lúc mới 15 tuổi.

Lưu Diệc Phi ra mắt năm 2002 với phim truyền hình Kim Phấn Thế Gia khi mới 15 tuổi. Chỉ trong vài năm sau, cô liên tiếp gây bão với loạt vai kinh điển trong Thần Điêu Đại Hiệp, Thiên Long Bát Bộ, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp. Những vai diễn này giúp cô trở thành biểu tượng nhan sắc và tài năng của thế hệ 8X Trung Quốc. Sau đó, Lưu Diệc Phi mở rộng sang điện ảnh với các phim như Mulan (2020) của Disney – vai Hoa Mộc Lan, đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp tại Hollywood. Gần đây, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua Mộng Hoa Lục, Đi đến Nơi Có Gió, Câu Chuyện Hoa Hồng và nhiều dự án lớn khác.

Dù ít đóng phim hơn so với trước, Lưu Diệc Phi vẫn luôn nằm trong top diễn viên có sức ảnh hưởng lớn nhất Cbiz (thậm chí dẫn đầu bảng xếp hạng Baidu năm 2025 dù không có phim mới). Cô còn là đại sứ nhiều thương hiệu lớn, thường xuyên xuất hiện thảm đỏ với phong cách thanh lịch, sang trọng.

Lưu Diệc Phi nổi tiếng kín tiếng về đời tư. Trong suốt sự nghiệp, cô mới chỉ công khai hẹn hò với tài tử xứ Hàn Song Seung Hun. Hiện tại ở tuổi 38, Lưu Diệc Phi sống độc thân hạnh phúc trong biệt thự rộng hàng nghìn mét vuông, thường chia sẻ khoảnh khắc đời thường giản dị, yêu thiên nhiên, chăm sóc thú cưng. Cô duy trì lối sống lành mạnh và vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên không cần "dao kéo".

Ảnh: Weibo

Lưu Diệc Phi là biểu tượng Cbiz khó thay thế. Ảnh: Weibo

