Lưu Diệc Phi bại lộ nhan sắc thật ở tuổi 39

Màn lộ diện mới nhất của Lưu Diệc Phi đã khiến cho công chúng xôn xao, dậy sóng.

Sáng 7/9, tờ Sohu cho hay, Lưu Diệc Phi vừa lọt vào ống kính của “team qua đường” khi xuất hiện tại ga tàu cao tốc Thượng Hải mới đây. Người đẹp sinh năm 1987 đeo kính râm, đội mũ lưỡi trai và diện nguyên cây đen vừa thanh lịch nhưng cũng không kém phần ngầu đét.

Trong loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa do khán giả vô tình chụp lại được, Lưu Diệc Phi đã lộ ra hoàn toàn nhan sắc thật ở tuổi 39. Không cần canh chụp ánh sáng hay phụ thuộc vào bộ lọc chỉnh sửa, visual nữ minh tinh sinh năm 1987 vẫn bừng sáng đầy cuốn hút, khiến người xem khó lòng rời mắt. Từ loạt ảnh không photoshop, làn da trắng sáng mịn màng cùng đường nét gương mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng tắp của đại mỹ nhân 8X trông vô cùng nổi bật, hút mắt.

Điểm làm nên sức hút khác biệt cho “thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi chính là thần thái chuẩn minh tinh của cô vẫn hiện rõ ngay cả trong khung hình đời thường. Chiêm ngưỡng loạt hình được chụp tại ga tàu cao tốc mới đây của mỹ nhân Câu Chuyện Hoa Hồng, nhiều khán giả đã không khỏi trầm trồ, cảm thán vì cứ ngỡ đây là bộ ảnh tạp chí hoặc poster phim truyền hình.

Lưu Diệc Phi vừa được bắt gặp ở ga tàu cao tốc mới đây. Ngay khi vừa xuất hiện, cô đã gây ấn tượng mạnh nhờ góc nghiêng thần thánh chuẩn mỹ nhân hàng đầu showbiz. Ảnh: Sohu

1 cái vén tóc của “thần tiên tỷ tỷ” cũng giúp cô tạo nên 1 khoảnh khắc phong thần. Ảnh: Sohu

Lưu Diệc Phi đẹp bất chấp cam thường, khiến người hâm mộ khó lòng rời mắt. Ảnh: Sohu

Ảnh cận mặt giúp nữ diễn viên Câu Chuyện Hoa Hồng khoe trọn làn da hoàn hảo không tỳ vết cùng nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Ảnh: Sohu

Khung hình không photoshop được chụp trong điều kiện ánh sáng không đạt chuẩn cũng chẳng thể dìm nổi khí chất đỉnh cao của đại mỹ nhân sinh năm 1987. Ảnh: Sohu

Cách đây không lâu, Lưu Diệc Phi cũng từng phủ kín mạng xã hội nhờ visual bất bại trước cam thường trong lần về thăm trường cũ. Khi ấy, cô đã quay lại ngôi trường Học viện Điện ảnh Bắc Kinh để tham gia 1 buổi họp mặt cùng các bạn học. Khác xa với hình ảnh lộng lẫy váy áo dự sự kiện thường thấy, Lưu Diệc Phi trong lần trở lại trường cũ họp lớp mới đây lại chỉ diện trang phục giản dị, cũng không trang điểm cầu kỳ. Người đẹp đội mũ lưỡi trai đơn giản, đeo thêm kính râm và khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi.

Qua ống kính cam thường, Lưu Diệc Phi vẫn bừng sáng bất chấp từ mọi góc quay chụp, chứng minh diện mạo đẹp không góc chết của mình. Khi tháo kính râm ra, vẻ đẹp của đại minh tinh 8X đã thực sự bùng nổ 1 cách đầy choáng ngợp. Trước ống kính, làn da trắng sứ không tỳ vết, đôi mắt trong trẻo hút hồn, hàng mi dài cong vút cùng đôi môi quyến rũ của nữ diễn viên đã tạo nên 1 diện mạo thanh tao đến mức công chúng phải thốt lên: “Trên đời này quả thật tồn tại thiên thần”.

Trang phục tuy đơn giản nhưng vẫn làm tôn lên được khí chất thanh tao, thoát tục cùng visual trẻ trung bất chấp thời gian của Lưu Diệc Phi. Giữa khung cảnh ngôi trường cũ, mỹ nhân họ Lưu vẫn đầy tỏa sáng dù không cần ăn bận trang điểm cầu kỳ, từ cô tỏa ra hơi thở thanh xuân tựa như nữ chính trong bộ phim điện ảnh về chủ đề học đường.

Lưu Diệc Phi gây thương nhớ nhờ visual xuất sắc qua cam thường trong lần quay lại trường cũ hồi tháng 6. Ảnh: Weibo

Công chúng bùng nổ lời khen khi được chiêm ngưỡng diện mạo hoàn hảo tuyệt đối của nữ minh tinh khi tháo kính ra. Ảnh: Weibo

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, ra mắt showbiz với bộ phim truyền hình Kim Phấn Thế Gia khi mới 15 tuổi. Chỉ trong vài năm sau, cô liên tiếp gây bão với loạt vai kinh điển trong Thần Điêu Đại Hiệp, Thiên Long Bát Bộ, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp. Những vai diễn này giúp cô trở thành biểu tượng nhan sắc và tài năng của thế hệ 8X Trung Quốc. Sau đó, Lưu Diệc Phi mở rộng sang điện ảnh với các phim như Mulan (2020) của Disney - vai Hoa Mộc Lan, đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp tại Hollywood. Gần đây, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua Mộng Hoa Lục, Đi đến Nơi Có Gió, Câu Chuyện Hoa Hồng và nhiều dự án lớn khác.

Lưu Diệc Phi không chỉ sở hữu nhan sắc xuất chúng mà còn có 1 bản lý lịch sự nghiệp khiến nhiều đồng nghiệp phải ngưỡng mộ. Cô sinh ra trong 1 gia đình có nền tảng tốt: cha là giảng viên đại học, mẹ là nghệ sĩ múa. Năm 10 tuổi, cha mẹ ly hôn, cô theo mẹ sang Mỹ. Năm 15 tuổi trở về Trung Quốc, được cha nuôi Trần Kim Phi hỗ trợ, nhanh chóng bước vào làng giải trí. Cô còn tốt nghiệp hệ chính quy khoa Biểu diễn tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2002, là sinh viên nhỏ tuổi nhất lịch sử trường khi nhập học lúc mới 15 tuổi.