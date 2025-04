Lượt tìm kiếm tăng gần 50% trong vòng 1 tháng, điều gì đang diễn ra với bất động sản Bình Dương

Mở đầu báo cáo thị trường bất động sản Bình Dương đầu năm 2025, ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam nhấn mạnh: "Trước khi sáp nhập với TP.HCM, thị trường bất động sản Bình Dương vốn đã vững vàng thế 'ba chân': Kinh tế, hạ tầng và khả năng kéo dân đô thị. Việc tăng giá bất động sản của khu vực không đến từ yếu tố tâm lý sáp nhập mà là cả nền tảng được xây dựng từ khá lâu".

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, trong Quý 1/2025, giá rao bán bất động sản tại Bình Dương đã tăng tới 700% so với Quý 1/2015. Đây là mức tăng cao nhất trong số các tỉnh thành lân cận TP.HCM trong vòng 10 năm qua. Khu vực Đồng Nai (tăng 500%), Long An (tăng 433%) và Bà Rịa - Vũng Tàu (tăng 140%). Riêng phân khúc chung cư tại Bình Dương, giá rao bán trung bình đã tăng khoảng 112% tính từ năm 2016 đến nay. Tại khu vực TP.Thuận An giá chung cư trong Quý 1/2025 tăng 39% với Quý 1/2020.

Ông Tuấn cho rằng, năm 2025 đánh dấu một thời điểm chuyển mình rõ rệt của thị trường Bình Dương. Cả mức độ quan tâm và giao dịch bất động sản tại khu vực này đang phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt ở phân khúc căn hộ. Lượng tìm kiếm bất động sản tại Bình Dương trong tháng 3/2025 tăng 49% so với tháng 2/2025. Đây là mức tăng mạnh nhất trong khu vực ven TP.HCM. Tại Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An mức tăng lần lượt là 41%, 42% và 41%.

Cùng với đó, lợi suất cho thuê chung cư tại Bình Dương hiện đang dẫn đầu cả nước, vượt khoảng 30% so với các thành phố lớn như TP.HCM và Hà Nội. Cụ thể, lợi suất cho thuê chung cư ở Bình Dương là 4,6%, trong khi TP.HCM và Hà Nội chỉ có lợi suất cho thuê là 3,1%.

"Lợi suất cho thuê cao là nhờ giá chung cư ở Bình Dương còn thấp, trong khi nhu cầu thuê lại tốt. Bên cạnh đó, Bình Dương đang có sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp, thu hút hàng chục ngàn chuyên gia, người lao động trong và ngoài nước đến làm việc. Nhu cầu về nhà ở còn rất lớn", ông Tuấn nhấn mạnh.

Bất động sản Bình Dương liên tục “nhảy số”. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Gần đây, thị trường Bình Dương liên tục ghi nhận tín hiệu tích cực về nguồn cung căn hộ mới và lượng giao dịch. Loạt dự án như The Emerald 68, La Pura, The Gió, TT AVIO, Phú Đông SkyOne, The Infinity - Charm City, Sycamore,... cung cấp nguồn cung nhà ở dồi dào cho thị trường bất động sản phía Nam.

Riêng năm 2024, nơi đây có 3.000 sản phẩm chào thị trường, dự kiến năm 2025 sẽ có khoảng 13.000 đến 15.000 sản phẩm căn hộ, "vượt mặt" nguồn cung bất động sản TP.HCM. Dù nhiều lo ngại về việc "bão hoà" nguồn cung căn hộ tại thị trường Bình Dương, song suốt thời gian qua, tỉ lệ hấp thụ sản phẩm nơi đây rất khả quan.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, sự tăng nhịp ổn định của thị trường bất động sản Bình Dương không hoàn toàn đến từ yếu tố sáp nhập. Việc hợp nhất Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM chỉ là một trong nhiều yếu tố khiến tâm lý người mua tốt lên. Nhìn vào biểu đồ giá và giao dịch bất động sản Bình Dương 10 năm qua dễ thấy, nơi đây đã phát triển ổn định dựa trên nhiều yếu tố khác nhau.

Cụ thể, Bình Dương nằm ở cửa ngõ phía Đông Bắc của TP.HCM, từ vị trí cổng chào Bình Dương vào trung tâm Quận 1 chỉ 11,5km. Với vị trí chiến lược ngay điểm kết nối quan trọng, nơi đây vốn đã sở hữu hệ thống giao thông thuận lợi.

Đặc biệt, mới đây kế hoạch mở rộng Quốc lộ 13 từ 6 làn lên 10 làn xe với vốn đầu tư 21.000 tỷ đồng dự kiến hoàn thành năm 2027 - 2028, kì vọng thay đổi diện mạo hạ tầng tại khu vực, từ đó tác động đến bức tranh bất động sản.

Cùng với đó, Bình Dương có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ổn định và luôn cao hơn trung bình cả nước.

Dù thành lập muộn hơn so với các tỉnh lân cận TP.HCM nhưng đến năm 2024 quy mô kinh tế Bình Dương đã vượt lên dẫn đầu khu vực với 520.000 tỷ đồng. Thị trường bất động sản Bình Dương phản ánh tích cực nền kinh tế vĩ mô, với sự phát triển hạ tầng, tăng trưởng đầu tư công và nền tảng công nghiệp vững mạnh.

Mức giá bất động sản Bình Dương dự báo sẽ tiệm cận TP.HCM khi về "chung một nhà". Theo đó, gần đây người mua vào đón đầu. Ảnh minh hoạ

Theo ông Tuấn, nhìn về tương lai, khi Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu hợp nhất với TP.HCM thì sẽ tạo nên "siêu đô thị" với hơn 12 triệu dân, diện tích khoảng 6.000km2, sở hữu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cảng biển Cái Mép - Thị Vải (Top 20 cảng container lớn nhất thế giới) và mạng lưới khu công nghiệp hàng đầu Đông Nam Á. Khi đó, kinh tế các khu vực sẽ bứt phá. Nhu cầu nhà ở, văn phòng, thương mại sẽ tăng vọt, đặc biệt ở các khu vực giáp ranh như Thuận An, Dĩ An (Bình Dương) hay Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Cùng với đó, các dự án hạ tầng trọng điểm như tuyến đường sắt container Bình Dương - Vũng Tàu; Vành đai 3, 4, cao tốc TP.HCM - Vũng Tàu,... được đầu tư và đẩy mạnh, tạo nên mạng lưới kết nối hiệu quả, thu hút thêm các nhà đầu tư FDI. Từ đó, dòng vốn đầu tư ổn định sẽ tạo ra được lợi thế kinh tế, tiết kiệm logictics và kích thích đầu tư bất động sản.

Ông Tuấn cho rằng, giá bất động sản tại các khu vực giáp ranh như Dĩ An, Thuận An (Bình Dương) hay Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) hiện thấp hơn nhiều so với trung tâm TP.HCM. Khi sáp nhập, khoảng cách giá này tạo cơ hội cho nhà đầu tư đón đầu xu hướng. Giá trị bất động sản các khu vực này sẽ gia tăng.

Cùng quan điểm, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc nhà ở CBRE Việt Nam khẳng định, 3 tỉnh lớn sáp nhập chắc chắn tác động đến bức tranh bất động sản. Tiềm năng cơ hội cho nhà đầu tư là rất lớn. Việc sáp nhập không chỉ là cái tên mà là câu chuyện thay đổi rất mạnh về mặt quy hoạch, kế hoạch tổng thể để liên kết 3 vùng với nhau tạo ra giá trị dài hạn, từ đó tạo nên bức tranh về nhu cầu cũng như mặt bằng giá mới.