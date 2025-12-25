Lương Xuân Trường vừa hé lộ một khía cạnh đầy dịu dàng trong vai trò "ông bố bỉm sữa". Trên trang cá nhân, nam cầu thủ sinh năm 1995 cho biết anh đã dành hơn 60 ngày để âm thầm thực hiện một món quà đặc biệt cho con gái Daisy. Đó là một mô hình ngôi làng tuyết thu nhỏ với độ tinh xảo cao, tích hợp hệ thống ánh sáng lung linh.

Để hoàn thiện tác phẩm này, cựu đội trưởng U23 Việt Nam đã tự tay thực hiện toàn bộ các quy trình phức tạp. Từ việc lắp ghép những khung nhà gỗ tí hon, phun sơn trang trí cho đến khâu tạo hiệu ứng tuyết phủ đều được anh chăm chút tỉ mỉ. Đáng chú ý, Xuân Trường còn tự mình nghiên cứu cách nối các vi mạch điện và lắp đặt hệ thống đèn led để ngôi làng có thể phát sáng rực rỡ vào ban đêm. Anh hóm hỉnh chia sẻ rằng bản thân đã "cặm cụi mỗi ngày một tí" để kịp tiến độ đón lễ.

Xuân Trường cặm cụi làm món quà (Ảnh: IGNV)

"Luôn có cảm giác muốn được quây quần bên gia đình, trang trí nhà cửa thật đẹp để đón Giáng sinh. Được ngồi ăn bánh ngọt, uống trà, cà phê nóng... nghĩ đến thôi mà đã thấy ấm lòng", Xuân Trường viết.

Thành quả là cô bé Daisy vô cùng thích thú, ánh mắt sáng lên vô tay khi nhìn ngắm món quà mà bố đã vất vả chuẩn bị.

Con gái Xuân Trường cực thích món quà (Video: IGNV)

Món quà của Xuân Trường dành tặng con gái (Ảnh: IGNV)

Kể từ khi kết hôn với bà xã Ngô Mai Nhuệ Giang và đón con gái đầu lòng (bé Daisy) vào năm 2022, Xuân Trường ngày càng thể hiện hình ảnh một người đàn ông gia đình. Dù bận rộn với lịch tập luyện, thi đấu tại CLB Hà Tĩnh và điều hành trung tâm phục hồi chấn thương IRC, anh vẫn luôn ưu tiên thời gian cho vợ con.